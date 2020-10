Weinheims Innenstadt am Dienstag: Geschäfte und Restaurants sind zwar in Betrieb; doch wie weit man weg ist von der Normalität, sagen schon die Corona-Warnschilder. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Seit Anfang der Woche besteht Maskenpflicht in Innenstadt und Schlosspark – und seit Dienstag hat Weinheims grünes Wohnzimmer zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens geschlossen. Das teilte die Stadt mit. Hintergrund der erneuten nächtlichen Schließung, die ein Wachdienst vornimmt und die Ordnungsamt und Polizei kontrollieren, ist eine Feier von rund "100 Jugendlichen".

Diese hätten am letzten Wochenende im Park gefeiert, heißt es vonseiten der Stadt. Der Zeitpunkt der Fete hing möglicherweise mit dem Start der Herbstferien zusammen. Neben Verstößen gegen die Corona-Verordnung des Landes sei es auch zu Lärmbelästigungen gekommen. Jetzt begeht jeder, der sich nachts über das Parkverbot hinwegsetzt, möglicherweise einen Hausfriedensbruch. Der Mundschutz in der City wiederum ist in jedem Falle zwingend, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht einzuhalten ist. Sehen die Bürger diese und weitere Beschränkungen ein? Die RNZ hat bei der Stadt Weinheim nachgehakt.

Weinheims Innenstadt am Dienstag: Geschäfte und Restaurants sind zwar in Betrieb; doch wie weit man weg ist von der Normalität, sagen schon die Corona-Warnschilder. Foto : Kreutzer

> Die allgemeine Lage: "Unsere Allgemeinverfügung gilt seit Montag, die Erfahrungen damit sind erst am Anfang", so Weinheim-Sprecher Roland Kern. Grundsätzlich habe man im Rathaus den Eindruck, dass die Weinheimer die Einschränkungen akzeptieren, "von Ausnahmen abgesehen".

> Die Ausnahmen, die die Regel bestätigten: Wer sich nicht an die Allgemeinverfügung hält, wird erst einmal angesprochen und auf den Regelverstoß aufmerksam gemacht. Auch darauf reagierten die meisten Betroffenen verständnisvoll, so Kern. Zumindest im Allgemeinen. Es gebe aber auch hartnäckige "Verweigerer", etwa im Zusammenhang mit der Maskenpflicht. Diese seien aber in der Minderheit.

> Die Wirte und die Sperrstunde: Bisher werde die Schließung aller Lokale in der Stadt um spätestens 23 Uhr gut angenommen, so Stadtsprecher Kern. Wie gut, werde sich aber wohl erst am kommenden Wochenende zeigen. Auch dieser Teil der Verfügung ist erst zwei Tage alt.

> Das Ende der Allgemeinverfügung: Ein solches ist derzeit nicht abzusehen. "Wir stehen da in enger Absprache mit dem Rhein-Neckar-Kreis", so Kern. Nach der allgemeinen Systematik dürften die Verfügungen erst wieder zurückgenommen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz auf unter 50 sinkt. Davon ist man momentan ein gutes Stück entfernt.