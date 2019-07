Weinheim. (web) Dass die Bauarbeiten entlang der RNV-Linie fünf noch eine ganze Weile weitergehen, davon können die Autofahrer ein Lied singen. Aber ein Etappenziel hat der Verkehrsbetrieb erreicht, wie RNV-Sprecher René Weitz im RNZ-Gespräch betont: "Wir wollten Ende Juli wieder mit der Bahn in Betrieb gehen. Das haben wir geschafft." Seit den heutigen Morgenstunden ist die Ringlinie wieder geschlossen. Auch zwischen den Haltestellen "Alter OEG-Bahnhof" und "Blumenstraße" verkehren die Bahnen wieder.

Das taten sie freilich auch schon in den Tagen zuvor. Allerdings durfte da noch niemand zusteigen. "Wir müssen uns in Weinheim an vergleichsweise viele Auflagen halten, weil die Züge hier gemäß Eisenbahnrecht verkehren", so RNV-Sprecher Weitz. Eisenbahnstrecken dürfen zum Beispiel nur von dafür zugelassenen Kräften freigegeben werden. Jetzt stehen die Züge auch wieder den Pendlern zur Verfügung. Die Bahnen halten auch an der neuen Haltestelle "Hauptbahnhof", die auf der Westseite der B3 liegt und die ehedem im Osten der Bundesstraße gelegene Haltestelle Luisenstraße ersetzt hat. "Es wird noch etwa zwei Wochen dauern, bis die Haltestelle ganz fertig ist", sagt der RNV-Sprecher: "Im Moment gibt es Lieferschwierigkeiten." So fehlen noch Bauteile für Geländerkonstruktionen und Überdachungen zum Unterstellen. Zusätzlich braucht die RNV noch Personal, um die Signalanlagen zu bedienen. Aber auch das soll sich bald ändern.

Laut RNV-Sprecher Weitz kosten die Gleiserneuerung und die Verlegung der Umsteige-Haltestelle zum DB-Bahnhof circa zehn Millionen Euro. Darin enthalten ist allerdings noch nicht der Umbau des Postknotens, den die RNV im Auftrag der Stadt Weinheim vornehme, so Weitz. Diese Arbeiten sollen - je nach Witterung - Ende Oktober oder im November fertig werden. "Hier müssen wir in kleineren Etappen vorgehen, weil der Postknoten ja weiter in Betrieb ist", so Weitz.