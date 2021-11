Weinheim. (web) Sie hatten lange am Altstadtweihnachtsmarkt festgehalten, aber die Lage lässt eine Ausrichtung des Budenzaubers einfach nicht mehr zu. "Schweren Herzens und nach sorgfältiger Abwägung der Argumente" haben sich die Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz und die Stadt am Dienstagmittag entschieden, auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt zu verzichten. Das teilten die IG-Sprecher Gerald Haas und Andrés Salazar gemeinsam mit OB Manuel Just mit. Die aktuelle Infektionslage und die Unsicherheit darüber, wie sich die Pandemie und die politischen Konsequenzen daraus in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln, gaben den Ausschlag.

"Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen", teilen Wirte und OB in einem gemeinsamen Schreiben mit, das am Dienstagnachmittag an die Medien ging. Haas, Salazar und Just erinnerten daran, dass sie eine pandemiekonforme Lösung angestrebt hatten, indem sie den Weihnachtsmarkt zumindest planerisch vom Marktplatz in den kleinen Schlosshof verlegten. Nach RNZ-Informationen hatte es entsprechende Gedankenspiele schon im Oktober gegeben. Zunächst bestand jedoch schon damals Unsicherheit: nicht etwa wegen des seinerzeit moderaten Infektionsgeschehens, sondern weil die Marktbuden vor dem Schloss weniger leicht mit Energie zu versorgen gewesen wären. Aber schließlich teilte man mit, dass die Organisation möglich sei – trotz eines erheblichen Mehraufwands für die Gastronomen und die Stadt. Auch die Umsetzung einer 2G-Plus-Regelung wäre möglich gewesen. Der Schlosshof kann bekanntlich ohne große Schwierigkeiten eingezäunt werden. Anders als in anderen Kommunen habe man deshalb bis zuletzt an einer Umsetzung des Weihnachtsmarkts festgehalten.

Allerdings sei mittlerweile "zu viel Ungewissheit im Spiel", nachdem der Pandemieverlauf zu einer zunehmend dramatischen Überlastung der Intensivstationen führt. Mediziner und Gesundheitspolitiker fordern eine Reduzierung von Kontakten. Die Prognosen sind besorgniserregend: Es gehe jetzt um eine gemeinsame Anstrengung, um das Infektionsgeschehen nicht zusätzlich voranzutreiben, heißt es in der Mitteilung.

Ein Weihnachtsmarkt, wenn auch nur für Geimpfte und Genesene, sei mit der Forderung nach Kontaktbeschränkungen unvereinbar. In Anbetracht steigender Todeszahlen könnte ein "kreativ" geplanter Weihnachtsmarkt sogar genau falsch herum gedeutet werden, heißt es weiter.

In Sachen Absage war es offenbar "fünf vor zwölf": Der Aufbau der Hütten und der dazugehörenden Infrastruktur stand kurz bevor – und die damit verbundenen Investitionen. Demnach ist das jetzige Abblasen des Marktes noch das kleinere Übel: Im schlechtesten Fall wären die Kosten entstanden – und dann hätte die Politik das Aus verkündet. Sachsen und Bayern lassen grüßen. "Diesem Risiko können wir auch die Kollegen gerade jetzt nicht aussetzen", teilen Haas und Salazar mit.

Stadt und Wirte sollen aber nicht umsonst kooperiert haben. "Wir haben neue Modelle und Überlegungen für einen künftigen Weihnachtsmarkt entwickelt, die uns auf Dauer voranbringen", so die IG-Sprecher. Sie hoffen auf 2022.

Update: Dienstag, 23. November 2021, 16.46 Uhr

Stadt und Wirte planen mit Weihnachtsmarkt im Schlosshof

Von Philipp Weber

Weinheim. Noch bestehen gute Aussichten auf einen Altstadt-Weihnachtsmarkt: Die Markplatzwirte und die Stadt Weinheim halten an dem kürzlich bekannt gegebenen Konzept für den Weihnachtsmarkt im Vorderen Schlosshof und an der Libanonzeder fest. Das bestätigte Weinheim-Sprecher Roland Kern am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung. Der bis 2019 stets an den Dezemberwochenenden stattfindende Budenzauber zieht dieses Jahr vom üblichen Standort auf dem Marktplatz hinauf vor das Schloss. Der dortige Platz ist vergleichsweise leicht einzufrieden. An den Zugängen wird dann kontrolliert, ob die Besucher die bis dahin gültigen Coronaauflagen erfüllen.

Süßigkeiten genießen, Züglein fahren und ein bisschen genießen: In der verlängerten Blumenstraße gibt es zwar keinen Weihnachtsmarkt, dafür leuchten seit Donnerstag bei einem Schaustellerbetrieb die Lichter. Foto: Kreutzer

"Wir sind nach wie vor in der Planung, sodass wir gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Marktplatz einen Weihnachtsmarkt konform der Coronarichtlinie anbieten können", so Kern. Diese Lösung könne man angesichts der im Schlosshof vorhandenen Möglichkeiten gut vertreten. Eine Einschränkung muss die Stadt Weinheim allerdings machen: "Natürlich beobachten wir die Beschlusslage, die sich aus der Bund-Länder-Runde am Donnerstag ergibt." Wenn von dort weitere Empfehlungen oder Beschlüsse ausgehen, muss und wird die Stadt Weinheim reagieren.

Die Vorweihnachtsangebote in Hohensachsen, Sulzbach und in der Weststadt fallen dagegen schmaler oder ganz aus. "In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen haben sich die Akteure des Hohensachsener Weihnachtsmarkts entschlossen, diesen nicht durchzuführen", teilte Ortsvorsteherin Monika Springer am Donnerstag mit. "Die Planungen waren gut vorangeschritten, das Hygienekonzept stand, aber den Verantwortlichen ist die Sicherheit der Bürger wichtiger", so Springer. Nach Angaben der Stadt fällt auch das Angebot in Sulzbach aus.

Stella Kirgiane-Efremidou, Vorsitzende des Vereins Pro Weststadt, findet noch deutlichere Worte: "Wenn eine städtische Kommune, deren Bauhof und weitere Profis im Spiel sind, können solche Angebote leichter realisiert werden", sagt sie mit Blick auf die Weihnachtsmarkt-Variantionen in den Innenstädten der Region: So startete auf vier Heidelberger Plätzen am Donnerstag ein Weihnachtsmarkt. Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt.

Wo der Weihnachtsmarkt eindeutig Sache der Vereine ist, lägen die Dinge anders, so Kirgiane-Efremidou: "Wir von Pro West haben schon vor über einem Monat geahnt, wie sich die pandemische Lage entwickeln könnte", erklärt sie das Ergebnis der letzten Mitgliederversammlung. In der Vor-Corona-Zeit fand der Weststadt-Weihnachtsmarkt immer an Ecke von Kurt-Schumacher- und Breslauer Straße statt. Schon zum Zeitpunkt des Mitgliedertreffens sei absehbar gewesen, dass hier kein Kontrollkonzept greift. "Um alle Zugänge zu sichern, hätten wir acht Ehrenamtliche abstellen müssen – pro Schicht", stellt Kirgiane-Efremidou klar. Hinzu kämen haftungsrechtliche Herausforderungen, denen Vereine nur schwerlich gerecht werden könnten. Dennoch ist die Weststadt der erste Stadtteil, in dem es ein Vorweihnachtsangebot gibt: Seit Donnerstag ist Schausteller Edgar Heckmann in der verlängerten Blumenstraße. Er macht Familien jeweils donnerstags bis sonntags ein Angebot. Dort wird "Pro West" auch noch eine Krippe ausstellen.

Der Verein bemühe sich trotz pandemiebedingter Einschränkungen weiter, so Kirgiane-Efremidou. Um St. Martin wurden 540 Gebäckstücke an Kinder verteilt. Für bedürftige Familien soll es außerdem wieder eine Geschenke-Aktion geben.