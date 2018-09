Weinheim. (RNZ) Nach und nach füllt er sich wieder, der Steinbruch am Wachenberg. Beim ersten Bauabschnitt der Wiederauffüllung sei ungefähr die Hälfte erledigt, berichtet Elisabeth Kramer über eine Begehung des Geländes. Zur Erklärung: Die GAL-Fraktionschefin ist auch in der Bürgerinitiative (BI) "Rettet den Wachenberg" aktiv. Diese hatte gemeinsam mit Peter Dickmeis, Geschäftsführer der Porphyrwerke Weinheim-Schriesheim, Naturschützer und Fachleute auf das Gelände eingeladen.

Dort war zu sehen, weit weit die Wiederauffüllung im hinteren Teil des Steinbruchs gediehen ist, direkt unterhalb der Wachenburg. Das Interesse der Gruppe bezog sich aber hauptsächlich auf den Naturschutz: Waren doch auch die Vorstände des Naturschutzbunds (NaBu) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Weinheim gekommen: Ralf Hilpert und Siegfried Demuth. Auch Willy Welti vom BUND Bergstraße war da.

Hubert Laufer konnte viele Fragen zum Schutz der Gelbbauchunken und der Fledermäuse beantworten. Der Landschaftsökologe überwacht den Artenschutz und gibt einen weiteren Bauabschnitt jeweils erst frei, wenn die Tierwelt in ihrem Bestand gesichert ist. Schließlich genießt der Steinbruch als "Natura 2000"-Gebiet einen hohen europäischen Schutzstatus.

Zu den dort vorkommenden Arten zählen neben zwölf Fledermausarten auch der Uhu und der Wanderfalke. Und speziell für die Zippammer soll nun auch ein weiterer Bereich von Büschen befreit werden. Denn sie braucht offene, steinige Landschaft.

Ganz anders die Gelbbauchunke: Sie kommt durchaus mit einer Umgebung zurecht, die sich dynamisch wandelt. Derzeit lebt sie in den Wasserlachen am Steinbruchgrund. Ein Amphibienzaun verhindert, dass sie ins jetzige Auffüllgebiet wandert. Später wird sie sich in andere Bereiche bewegen oder umgesiedelt werden, sodass ein weiterer Abschnitt im Steinbruch aufgefüllt werden kann.

Die Naturschützer konnten sich "nach etlichen Fragen" überzeugen, wie mit den Fledermäusen umgegangen wird. Mithilfe von weiteren Fachleuten und Sensoren wird das Verhalten der Tiere in den Stollen überwacht.

Dort überwintern etliche Arten, andere sind dort nur tagsüber im Sommer zu finden. Vor allem eines der Mundlöcher liegt nah am Steinbruchgrund. Hier soll darauf geachtet werden, dass der Ein- und Ausflug der Tiere sowie die Belüftung der Stollen sicher sind.

Neben den imposanten Steinbruchwänden beeindruckte die Naturschützer die naturschutzfachliche Begleitung beim Auffüllen des Geländes. Bis zur Hälfte ungefähr - so war zu erfahren - wird er mit unbelastetem Material aufgefüllt, das beim Aushub von Baugruben entsteht. Das wird noch viele Jahre dauern. Bis dahin wird sich die Gruppe auf Einladung der Porphyrwerke und von Elisabeth Kramer "sicher noch einige Male umsehen".