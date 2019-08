Marode Nachkriegsgebäude mit 167 Wohnungen mussten den Neubauten der Baugenossenschaft weichen, 150 Apartments werden an deren Stelle insgesamt entstehen. Damit steigen aber auch die Quadratmeterpreise. Foto: Dorn

Von Frederick Mersi

Weinheim. Es ist das größte Projekt in der Geschichte der Baugenossenschaft: Mehrere Gebäude aus der Nachkriegszeit in der Händelstraße mit 167 Wohnungen werden abgerissen und weichen Neubauten. Barrierearm, energieeffizient und bezahlbar sollen die Apartments in den Neubauten sein, der erste Block mit 24 Wohnungen ist inzwischen fertiggestellt. Doch die Immobilien werden auch teurer - und damit für viele ehemalige Mieter nicht mehr bezahlbar.

"Früher hat der Quadratmeter dort 5,50 bis sieben Euro gekostet", sagt Axel Langel, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft. "Jetzt kostet er im Durchschnitt neun Euro." Die maroden Häuser seien zuvor "sehr spartanisch" ausgestattet gewesen, außerdem gehe es nun um den Erstbezug in einem Neubau: "Das ist grundsätzlich einfach teurer, auf dem freien Wohnungsmarkt kostet das in Weinheim derzeit zwölf bis 14 Euro pro Quadratmeter."

Die Baugenossenschaft habe ihr Möglichstes getan, um die Wohnungen in den neuen Häuserblöcken bezahlbar zu halten. Zum Beispiel habe man die Apartments "kompakter zugeschnitten", sprich verkleinert. Außerdem habe man mit jedem Mieter Gespräche geführt, um die bestmögliche Lösung nach dem Auszug aus den Nachkriegshäusern zu finden - bisher ohne größere Konflikte. "Wir haben inzwischen knapp die Hälfte aller Mieter aus den betroffenen Gebäuden umgesetzt, viele davon in andere Wohnungen der Baugenossenschaft", so Langel.

Der Anteil derjenigen, die sich für ein Apartment im Neubau entschieden, war jedoch gering: Nur drei der 24 Wohnungen im ersten fertiggestellten Block wurden von ehemaligen Mietern der Händelstraße bezogen. "Eine Frau hat sich sogar im Alter von 98 Jahren dafür entschieden", sagt Langel nicht ohne Stolz. Gerade für ältere Bewohner bieten die neuen Mehrfamilienhäuser deutlich mehr Komfort als ihre Vorgänger, zum Beispiel geräumige Fahrstühle und barrierearme Badezimmer. Dafür fallen gegenüber den Nachkriegsgebäuden 17 Wohnungen weg.

Insgesamt 30 Millionen Euro lässt sich die Baugenossenschaft den Abriss und die Neubauten samt Tiefgarage kosten. Das gesamte Projekt ist in vier Abschnitte unterteilt. Der erste Block ist fertig, bei den Eckgebäuden am Händelknoten läuft inzwischen der Innenausbau, sodass die 48 Wohnungen ab dem Frühjahr 2020 in mehreren Etappen bezogen werden könnten. Im dritten und vierten Abschnitt ist mit den Arbeiten noch nicht begonnen worden: Es fehlt noch die Baugenehmigung, außerdem müssen für einige Mieter noch Wohnungen gefunden werden. Läuft alles nach Plan, könnte der Abriss nach Angaben der Baugenossenschaft Ende des kommenden Jahres beginnen.

Schwierigkeiten bereiteten dem Bauherrn zunächst nicht nur der Bebauungsplan und die Statik der Gebäude, sondern auch die Suche nach geeigneten Bauunternehmen. "Wir haben zum Beispiel zehn Aufzugsfirmen angeschrieben und nur von zweien eine Antwort bekommen", sagt Langel. Die vollen Auftragsbücher wirkten sich auch auf die Preise aus.

Sind die Wohnungen bezugsfertig, sollen sie den modernen Standards in Sachen Digitalisierung genügen, sagt Langel. Die Häuser würden an das Glasfasernetz angeschlossen, auch im Gebäude würden entsprechende Leitungen verlegt. "Es gibt einen speziellen Verteilerschrank in jeder Wohnung, der die zurzeit möglichen Techniken der Digitalisierung vollständig abdeckt", so Langel.