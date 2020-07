Weinheim. (web) Die Vorfälle haben Schlagzeilen gemacht: In ganz Baden-Württemberg mussten lokale Behörden und Polizei das Gelände rund um beliebte Seen absperren, weil es dort zu voll geworden war und Besucher die Abstandsregelungen nicht eingehalten hatten. Die gute Nachricht für Weinheim: Im städtischen Strandbad am Waidsee drohen solchen Zustände nicht. Dennoch gab es am Mittwoch im Gemeinderat eine kritische Nachfrage zum Waidseestrand.

Prinzipiell ist das städtische Strandbad nicht mit "wilden" Stränden wie am Breitenauer See zu vergleichen, weil in Weinheim die Kommune als Badbetreiberin in der Verantwortung steht. Das gilt auch für die Sicherheit im Wasser: "Es sind ständig hauptamtliche Schwimmmeister vor Ort", erklärt Weinheim-Sprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage. Wenn an Wochenenden großer Andrang herrscht, kommt Unterstützung von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Unter anderem, weil im Sommer eine benachbarte Wiese zum Parkplatz umfunktioniert wird, konnte die Stadt in den Jahren vor Corona schon einen Badebetrieb mit mehr als 5000 Besuchern am Tag abwickeln. Aktuell liegt die Maximalbesucherzahl bei 2500. Diese Zahl resultiert aus der derzeit gültigen Corona-Verordnung, deren Maßgaben rechnerisch auf die vorhandene Fläche angewendet werden. Die Stadt steuert die Besucherströme bekanntermaßen über eine Zugangs-App: Diese verlangt von Besuchern, elektronische Tickets vorab zu reservieren und dabei ihre Kontaktdaten anzugeben. Nur auf den Toiletten, am Eingang und in den Umkleiden besteht Maskenpflicht.

Bereits im Verlauf der vorletzten Gemeinderatssitzung hatten Seniorenvertreter die Stadtverwaltung dazu aufgefordert, zumindest für ältere Weinheimer andere Lösungen zu finden – etwa Saisonkarten, die nur zu Zeiten mit schwächerer Besucherfrequenz zum Einsatz kommen. OB Manuel Just versprach damals die eine oder andere Hilfestellung – im Grundsatz blieben er und die Fraktionen aber hart.

Aus Sicht der Verwaltung funktioniert das elektronische System. "Es gab am Sonntag einen technischen Defekt, aber zu einem Zeitpunkt, in dem das Bad ohnehin mit annähernd 2500 Personen belegt war", so Stadtsprecher Kern. Die Panne sei schon am nächsten Morgen behoben worden. Ansonsten habe das vorhandene System dafür gesorgt, dass Irritationen vor Ort ausblieben. Die "chaotischen Zustände an anderen Badeseen" hätten die Verwaltung sogar darin bestärkt, weiter die App einzusetzen. Die Verantwortlichen hätten sich die Entscheidung gegen einen eingeschränkten Verkauf von Jahrestickets anfangs nicht leicht gemacht, betont Kern: Aber um Probleme zu vermeiden, habe man sich schweren Herzens für die App entschieden.

Ob es irgendwann "Lockerungen"gibt – vor allem mit Blick auf die Besucherzahlen –, sei Sache der Landesregierung: "Nach unserem Gefühl und aufgrund der aktuellen Entwicklung aber eher nicht."

Kritik anderer Art förderte die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend zutage. Cornelia Münch-Schröder (GAL) berichtete von Schwimmmeistern, die die Badegäste unterhalten – auch mit der einen oder anderen Zote, die wiederum nicht alle hören wollen oder sollen. Außerdem würden die Besucher abends sehr zeitig dazu gedrängt, das Gelände zu verlassen.

Die einen wollten so lang wie möglich bleiben, die anderen Feierabend machen, beschrieb OB Just das Spannungsfeld. Was die "Unterhaltung" der Gäste betrifft, will er sich kundig machen – und eventuell sachte auf die Spaßbremse treten.