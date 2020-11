Weinheim. (RNZ) Lange waren an dieser Schule keine Corona-Fälle zu verzeichnen, aber nun hat es auch sie erwischt: Am Werner-Heisenberg-Gymnasium (Innenstadt) gibt es jetzt den ersten positiv getesteten Schüler in einer siebten Klasse. Das teilte die Stadt Weinheim am Montag mit. Der Schüler hatte erstmals Symptome am vergangenen Mittwoch und war dann nicht mehr in der Schule. Da an dem Montag zuvor noch gemeinsamer Sportunterricht stattgefunden hatte, ist für die ganze Klasse für 14 Tage Quarantäne angeordnet worden. Davon betroffen sind 28 Mädchen und Jungen sowie zwei Lehrer, die das Fach Sport unterrichten.

Unschöne Nachrichten kommen auch aus Lützelsachsen: An der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule gibt es weitere positiv getestete Kinder: Betroffen ist eine Viertklässlerin. Nach Angaben der Stadt war ein Teil dieser Klasse bereits in Quarantäne, jetzt ist für die Schüler der gesamten Klasse die Isolierung bis Montag, 23. November, angeordnet beziehungsweise verlängert worden. Betroffen sind insgesamt 20 Kinder. Hinzu kommen weitere 17 Kinder (Teilgruppe Religion) aus einer Parallelklasse. Damit sind 37 Kinder aus der vierten Klassenstufe in Quarantäne, außerdem weiterhin eine Lehrkraft und drei Grundschulbetreuungskräfte.

Dazu hat ein weiteres Kind aus dieser Schule (Klasse 1) ein positives Testergebnis erhalten. Seine Klasse wurde nach Hause geschickt. Wegen des gemeinsamen Sportunterrichts mit einer Parallelklasse ist auch diese vorsorglich ins "Homeschooling" gewechselt. Die Entscheidung des Gesundheitsamts steht aus. Stufenübergreifend sind 53 Kinder und zwei Lehrerinnen betroffen. Grundschulbetreuung hatte das positiv getestete Kind nicht.