Weinheim. (pol/rl) Auf dem Firmengelände eines Gartengestalters in der Freiburger Straße wurde in der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Montag, 7.40 Uhr, ein Container aufgebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten den Maschendrahtzaun zum Grundstück durchtrennt und waren so auf das Areal gelangt. Dort brachen sie den Container auf und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 zu melden.