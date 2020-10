Von Philipp Weber

Weinheim. Während die erste von zwei gerichtlichen Auseinandersetzungen um die gewerbliche Erschließung der Hinteren Mult beigelegt ist, hat die politische Debatte um die Ausweisung von Gewerbearealen wieder Fahrt aufgenommen. Die CDU Weinheim fordert die Entwicklung weiterer Flächen, das neue Klimabündnis Weinheim hält dagegen, lädt die CDU aber auch ein, mit der Klimabewegung in den Dialog zu treten.

> Die Ausgangslage: Das Gewerbegebiet in der Hinteren Mult ist seit Mai 2019 politisch beschlossen. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen dauern dagegen an. Während der Streit um das Verfahren zur Grundstücksumlegung beigelegt wurde, ist beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim noch ein Normenkontrollantrag anhängig. Unklar ist, wer die Kosten für das erste Verfahren vor der Baulandkammer am Landgericht in Karlsruhe trägt. Die Antragsteller sehen die Stadt in der Pflicht, da es bei der Veröffentlichung des Umlagebeschlusses wohl zu einem Fehler gekommen ist. Diesen hat die Stadt inzwischen korrigiert. So wurde der Beschluss am 8. August erneut in einem lokalen Medium veröffentlicht. "Zu den Prozesskosten ist der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses noch keine Entscheidung bekannt", so die Verwaltung.

Im künftigen Gewerbegebiet Langmaasweg läuft die Erschließung, während sich die Vergabe der Grundstücke zuletzt verzögere. Wie berichtet, spielen auch hier juristische Thematiken eine Rolle. Weitere Entwicklungen könnten im Zuge der im kommende Jahr startenden Zukunftswerkstatt zur Debatte stehen.

> Das sagt die CDU: Der Vorstand des CDU-Gesamtstadtverbands habe in seiner jüngsten Sitzung in einem Generationentreffpunkt "einstimmig und nachdrücklich" für die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen in Weinheim votiert, teilt ein CDU-Sprecher mit. Ausgangsbasis dafür seien das jüngste Kommunalwahlprogramm der Christdemokraten, der örtliche Flächennutzungsplan (FNP) und die Leitlinien für die Gerbeflächenentwicklung, die der Gemeinderat 2018 beschlossen hatte.

Der FNP ist seit 2004 gültig, dort seien Weinheims Wachstumspotenziale verankert. Die Leitlinien wiederum seien das Ergebnis einer Klausurtagung. Zu diesen Linien zählen Vorgaben zur Zahl von Jobs pro Hektar Gewerbefläche oder zum Grünflächenanteil in gewerblichen Arealen. "Weinheim muss sich anstrengen und für Unternehmen attraktiver werden, damit Arbeitsplätze am Ort entstehen. Gleichzeitig bedarf es größerer Bemühungen, um dem Weggang von Unternehmen entgegenzusteuern und Jobs zu halten. Dem CDU-Stadtverband geht es dabei um Qualität vor Quantität", so der Stadtverbandschef Christian Lehmann.

"Steuereinnahmen fließen zurück"

Die Gewerbesteuer spiele eine zentrale Rolle für die Finanzierung von Kommunen. Das von Kritikern – "auch in benachbarten Gemeinden" – häufig gebrachte Argument, dass nur etwa ein Viertel der Gewerbesteuereinnahmen direkt bei den Kommunen blieben, zähle nicht, da über die Umlagen und Rückflüsse von Land und Kreis letztlich alle Gemeinden von steigenden Steuereinnahmen profitierten.

Die CDU-Fraktion trage die Initiative des Stadtverbandsvorstands mit, heißt es. Zumindest lässt sich Fraktionsvorsitzender Heiko Fändrich entsprechend zitieren: "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir Investitionen in die soziale, bauliche und technische Infrastruktur unserer Stadt nur auf Basis einer soliden finanziellen Entwicklung und durch die Ansiedlung neuer Unternehmen schultern können." Die Fraktion habe die jüngste "Gerichtsentscheidung" zum Gewerbegebiet "Hintere Mult" wohlwollend zur Kenntnis genommen und hoffe, dass die nächsten Entwicklungsschritte planmäßig vollzogen werden. Zufrieden sei man auch über den Fortgang der Erschließung des Gewerbegebiets Nord.

Interessant ist: Von Einstimmigkeit unter den CDU-Stadträten ist in der Mitteilung nicht die Rede. Es spricht auch wenig dafür, dass diese zu erreichen wäre. Immerhin sitzen auch erklärte Gegner des Gewerbegebiets in der Hinteren Mult für die CDU im Weinheimer Gemeinderat.

> Das sagt das Klimabündnis Weinheim: Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung in Einklang zu bringen, sei möglich – wenn Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung mit verankert würden, teilen Kerstin Treber-Koban und Ingrid Hagenbruch im Namen des Klimabündnisses Weinheim mit. In dem Bündnis haben sich unter anderem Kritiker einer bestimmten Art von Gewerbeentwicklung (Hagenbruch) mit klimapolitisch engagierten Eltern (Treber-Koban) unter einem Dach vereint. Klimaschutz und Wachstum setzten allerdings ein Umdenken voraus, teilen die beiden mit: Ein weiteres Wachstum zulasten von Feldern, Wiesen und Äckern nehme das Bündnis nicht hin.

Stetiges Wachstum sei angesichts eines räumlich begrenzten Planeten und endlicher Ressourcen leider nur in der Theorie möglich, so Treber-Koban und Hagenbruch: Deshalb beunruhige die jüngste Entscheidung von Stadtverband und Fraktion der CDU. "Völlig unkritisch und entgegen aller Empfehlungen von führenden Wissenschaftlern, dem Schutz von Boden und Landschaft endlich einen hohen Stellenwert einzuräumen, wird die Ausweitung von Gewerbeflächen rund um Weinheim als politisches Ziel beschlossen", kritisiert das Bündnis. Städte und Gemeinden trügen große Verantwortung, sie müssten eine klimafreundliche Weichenstellung vornehmen, die die nächsten Jahrzehnte über funktioniert.

"Wir laden die CDU ein, mit der Klimabewegung in einen Dialog zu treten, um Alternativen zum Flächenverbrauch zu erarbeiten. Wir fordern Konzepte, die den Erhalt der Natur und Umwelt sicherstellen und den Wirtschaftsstandort erhalten, stärken und ausbauen", so die beiden Aktiven. Dies gelte es, in Einklang zu bringen: "Das ist zu schaffen." Herkömmliche, nicht mehr zeitgemäße Konzepte seien ungeeignet. Der Erhalt von Boden und Landschaft habe Priorität, um die Klimaschutzziele der Regierung zu unterstützen und das Klima vor Ort positiv zu beeinflussen.

Wirtschaftliche Entwicklung und eine Ansiedlung solider Unternehmen seien trotzdem möglich. Wer über den Wirtschaftsstandort rede, müsse auch die Land-Wirtschaft im Auge behalten. Dieser Wirtschaftszweig könne nur existieren, wenn es Flächen gibt. Für Gewerbeansiedlungen gebe es dagegen andere Ansätze, etwa die "Vertikalisierung" von Bausubstanz, die Verdichtung bereits versiegelter Bereichen, die Verlagerung von Parkflächen sowie die Nutzung von Leerständen.