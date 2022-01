Weinheim. (web) Schriesheim und Ladenburg haben diese Woche den Anfang gemacht, Weinheim zieht am kommenden Montag, 24. Januar, nach. Das überparteiliche Bündnis "Weinheim bleibt bunt" hat der Stadtverwaltung gegenüber eine Demonstration angekündigt, um für ein solidarisches und demokratisches Miteinander in der Pandemie zu werben – und das Feld nicht denjenigen zu überlassen, die die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen zum Teil kategorisch ablehnen.

Die Versammlungsleitung rechnet mit einer Anzahl von 40 bis maximal 100 Teilnehmenden. "Sowohl unser Oberbürgermeister Manuel Just als auch der Erste Bürgermeister Torsten Fetzner versuchen, dabei zu sein", teilte ein Verwaltungssprecher am Donnerstag auf RNZ-Anfrage mit. Die Verwaltungsspitzen kündigen ihr Kommen für den frühen Montagabend eher zurückhaltend an, weil die Kundgebung des bunten Bündnisses zeitlich mit einer Sitzung des Ältestenrats kollidieren könnte. Dabei stimmen sich die Fraktionssprecher und die Verwaltungschefs die Planung für die Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch, 26. Januar, organisatorisch ab.