Von Günther Grosch

Weinheim. Kann man aus einer ehemals schmucklosen Musterproduktionshalle in nur einem Jahr eine ansprechende Arbeitsstätte mit modernen Büros machen? Man kann, wie der neue Bürokomplex der im Industriepark von Freudenberg angesiedelten Firma Mektec Europa zeigt.

Mektec gehört als Tochtergesellschaft zu dem 1939 gegründeten japanischen "Nippon Oil Seal Kogyo" (NOK) Konzern. Das Unternehmen produziert unter anderem Dichtungen und Gummirollen für die Industrie und gilt als Weltmarktführer auf dem Gebiet flexibler Leiterplatten mit Produktionsstandorten rund um den Globus. Weltweit beschäftigt der japanische Mutterkonzern rund 48.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von circa 5,5 Milliarden Euro.

Sogar aus Japan waren mit Jiro Lida und Masao Tsuru sowie Hiroshi Sato, dem langjährigen Geschäftsführer von NOK Europa Vertreter der NOK Corporation eingeflogen, um bei der Einweihung des zwei Millionen teuren Bürokomplexes auf dem Firmen-Campus dabei zu sein. Durch die Integration von "enmech" beschäftigt die Mektec Gruppe in Europa an fünf Standorten aktuell mehr als 1000 Mitarbeiter. Geschäftsführer Eric Nold stellte den Gästen die in den Vorjahren stark gewachsenen übrigen Unternehmen innerhalb der Gruppe vor.

So hat die "Unimatec"-Gesellschaft mittlerweile in den USA, in Singapur und China Vertriebsniederlassungen aufgebaut. "Weinheim aber ist und bleibt das Hauptquartier für alle Gesellschaften", so Nold: "Hier sind Geschäftsleitung, Vertrieb, Verwaltung und Entwicklung fest verwurzelt." Ziel beim Umbau der ehemaligen Musterproduktionsstätte in ein Bürogebäude sei es gewesen, so Nold, die über viele Orte in der Zweiburgenstadt verteilten Gesellschaften an einer Stelle zu bündeln und gleichzeitig den Mitarbeitern von Mektec, Unimatec und NOK ein innovatives und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen. Mit Abschluss der jetzt vollendeten Phase I wurden bis zu 75 Arbeitsplätze geschaffen. Konzeptionell besteht darüber hinaus die Möglichkeit, in einer zweiten Phase weitere 50 und in einer dritten noch einmal 20 Arbeitsplätze zu generieren. Nold: "Entsprechendes Wachstum ist möglich und auch geplant."

Die Bedeutung von NOK Europa für das Mutterunternehmen hob Masao Tsuru hervor. Als exzellenter Dienstleister und wichtiges Tor von Japan nach Deutschland sowie "mehr als nur eine symbolische Landmarke" werde deren Arbeit hoch geschätzt. NOK Europa, Mektec und Unimatec seien jetzt so gut ausgestattet, dass ein starkes Wachstum zu erwarten ist.

Architektin Hunna Gerlach vom Architekturbüro Ralph Müller (Heidelberg) interpretierte das Arbeits- und Gestaltungskonzept sowie die Funktionsweise des an einen "Zen-Garten" angelehnten Atriums. Das "Herzstück" stellen dabei zwei als Besprechungszimmer dienende sogenannte "Kiesel" dar. Ein dritter "Kiesel" nimmt die offene Küche und das Treppenhaus auf. Moosgrüner und kieselfarbener Teppichboden simuliert das Gras und die Wege innerhalb des Gartens. Büros, Lounges und Besprechungsräume runden gemeinsam mit einem als Eltern-Kind-Raum gedachten und mit einer Kinderspielecke ausgestatteten "Studio" im Obergeschoss das Raumangebot ab. Die dahinterstehende Idee: "Mitarbeiter können diesen Raum als Alternative zu einem Firmenkindergarten nutzen, wenn einmal die Kita geschlossen hat oder die Tagesmutter ausfallen sollte."

Zur Abrundung und zum gelungenen Abschluss der Arbeiten hatte die Geschäftsleitung die Mitarbeiter mit ihren Familien auf einen auf dem Firmengelände aufgebauten, kleinen, aber feinen Weihnachtsmark eingeladen.