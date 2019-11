„Alles in Bewegung – Wie Motorik das Denken prägt“ ist eines der Themen, die bei den kostenlosen Elternabenden in Weinheim im Mittelpunkt stehen. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Von Platon stammt der Satz „Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele“. Die Fähigkeit des Denkens erlaube es den Menschen, Begriffe zu bilden, Beziehungen herzustellen, ihre Umwelt zu ordnen sowie Probleme zu lösen: Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Weinheim, Peter Schuster, führt den Gedanken des griechischen Philosophen weiter.

Weil das Erlernen neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der Erwerb von Wissen ohne Denken nicht gelingen kann, hat es sich die Bürgerstiftung vor zehn Jahren durch die Herausgabe der Broschüre „Denken lernen von der ersten Minute an“ zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit der GRN-Klinik Weinheim regelmäßige Seminare zu diesem Thema abzuhalten.

Als kompetente Partnerin der Kurse „Denken lernen – Meilensteine frühkindlicher Entwicklung“ steht der Bürgerstiftung dabei in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Entwicklungs- und Biologische Psychologie der Universität Heidelberg unter anderem Professorin Sabine Pauen zur Seite. Als Kursleiter brachten bisher Lena Ganser, Stefanie Peykarjou, Mattias Beringer, Sabrina Bechtel-Kühne und Sabine Grätz ihre Erkenntnisse bei fast 300 Jungeltern und Großeltern, Erziehern und Tagespflegepersonen an.

„Je früher die Weichen bei einem Kind gestellt werden, umso bessere Karten hat es für seine Entwicklung“, lautet eine der wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisse von Pauen. Die Antwort auf die Frage, warum überhaupt Wissen über die frühkindlichen Entwicklungsphasen vermittelt werden muss, fällt der Expertin nicht schwer.

Vor allem viele junge Paare, die zum ersten Mal das Glück erfahren, Mutter und Vater werden, erlebe man als unsicher, hat Pauen festgestellt. Was zum Teil auch am Wandel der Gesellschaft begründet liege: „Also daran, dass man sich selbst und an das Kind hohe Ansprüche stellt“.

Tatsächlich gebe es kaum etwas Eindrucksvolleres und Einzigartigeres, als mitzuerleben, wie bei einem Kind in den ersten Lebensjahren seine Individualität nach und nach immer klarer erkennbar wird. „Wie ein Musiker durch sein Instrument etwas von seiner Persönlichkeit in die Welt zu tragen lernt, so baut sich auch jedes Kind sein ureigenes Instrument für seine individuelle Stimme im Konzert des Lebens“, macht Stiftungsvorsitzender Schuster deutlich.

Ein Mensch lernt nie wieder so viel wie in seinen ersten Lebensjahren. Was er in dieser Zeit erfährt, erfühlt und sich erarbeitet, prägt ihn für sein ganzes Leben. „Aber wie genau funktioniert frühkindliches Ler-nen?“, „Woher weiß ein Baby, wie Laufen geht?“, „Wie lernt es denken und verstehen?“: Auch Schuster als stolzem Großvater haben derartige Fragen keine Ruhe gelassen, ihn zur Antwortsuche und darauf basierend zur Herausgabe der Broschüre veranlasst. Diese ist bereits in der fünften Auflage erschienen und in-zwischen auch in türkischer Sprache erhältlich.

In dem von Sabine Pauen herausgegebenen Entwicklungstagebuch „Mondey“ („Milestones of Normal Development in Early Years“ – „Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation für Kinder von 0-3 Jahren“) sowie bei kostenfreien, jeweils fünfteiligen Elternabenden geht es unter anderem um Themen wie „Alles in Bewegung! Wie Motorik das Denken prägt“, „Vom ersten Schrei zum ganzen Satz: Sprechen und verstehen lernen“ und „Weinen, Schlafen, Pipi machen: Alles unter Kontrolle!?“

Jede gute Förderung eines Kindes beginnt mit der genauen Beobachtung, lehrt Pauen. Wenn man Kleinkinder in ihrer Entwicklung unterstützen will, müssen Eltern und Erzieher zunächst lernen, „ei-nen Schritt zurückzutreten und genau hinzusehen“, so Pauen. Was kann ein Kind schon? Mit welchen Entwicklungsaufgaben ist es gerade beschäftigt? Womit hat es noch Schwierigkeiten? Welcher Schritt steht als Nächstes an? Das sind die Fragen, die solchen Beobachtungsaufgaben zugrunde liegen.

Erst wenn diese Fragen präzise genug beantwortet sind, besteht die Chance herauszufinden, wie man dem Kind helfen kann, die Welt zu entdecken und zu verstehen. Vor allem deshalb ist es für (werdende) Eltern bedeutsam, welche Anregungen und welches Umfeld sie und andere Erwachsene dem Kind bieten.

Das leuchtet ein. Hat der Mensch doch in keiner Phase seines Lebens weniger Einfluss auf die Gestaltung seiner Umwelt als in der Säuglings- und Kleinkinderzeit. Erwachsene bestimmen, was ein Kind wahrnimmt und erlebt. Erwachsene entscheiden, wann das Kind etwas zu essen bekommt oder schlafen soll, welche Spielzeuge zur Verfügung stehen, wann die Zeit für gemeinsames Spiel ist oder was das Kind alleine machen darf.

Anregungen von außen werden dabei desto eher und schneller aufgegriffen, je besser sie den individuellen Bedürfnissen und dem eigenen Entwicklungsstand angepasst sind. „Nur wer das Kind unter diesen Aspekten genau wahrnimmt, kann es mit passenden Anregungen zur passenden Zeit in seiner Entwicklung unterstützen“, erklärt Pauen.

Info: Die nächste fünfteilige und kostenfreie Kursreihe „Denken lernen von der ersten Minute an – Meilensteine der kindlichen Entwicklung in den ersten Lebensjahren“ startet voraussichtlich im März 2020. Die ebenfalls kostenlose Broschüre ist bei der Bürgerstiftung und in der GRN-Klinik Weinheim erhältlich.