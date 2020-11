Von Günther Grosch

Weinheim. "Manches Kind wäre schon glücklich, wenn es einen neuen Schlafanzug oder eine warme Kuscheldecke bekommen würde", weiß Vorstandsmitglied Margarete Ruoff. Um solche und noch viele andere Kinderträume zu erfüllen, gibt es seit elf Jahren die Aktion "Das Geschenk mit dem Lächeln" der Bürgerstiftung Weinheim. Mit 150 der kleinen rot-weißen Filzstiefelchen, die an den Zweigen von "Weihnachtswunschzettelbäumchen" befestigt waren, hatte die Aktion 2010 begonnen. In diesem Jahr sind es 318 Stiefelchen, die in der Kernstadt am Tannenbaum in der "Weinheim-Galerie", in der Südstadt beim Marktkauf Scheck In-Center, in der Weststadt-Filiale der Volksbank Kurpfalz und bei der Firma Amend in der Nordstadt "zum Pflücken" einladen.

Das Wünscheerfüllen sei ganz einfach, erklärt der amtierende Vorstandsvorsitzende Jürgen Osuchowski. "Wer Kinderherzen höher schlagen lassen will, nimmt sich ein – oder auch mehrere – der Stiefelchen von einem der Bäume." Im Inneren eines jeden Stiefels befindet sich ein Zettel mit dem Geschenkwunsch eines Kindes im Wert zwischen 25 und 30 Euro.

Der Spender oder die Spenderin besorgt das Geschenk, verpackt es und gibt es bis Montag, 7. Dezember, 12 Uhr, im Rathaus, Obertorstraße 9, Eingang A, erstes Obergeschoss, Zimmer 209, bei Gabi Lohrbächer-Gérard oder Anke Hanf ab. Vertreter von Caritas und Diakonie, das Amt für Jugend und Soziales der Stadt Weinheim sowie das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises sorgen anschließend dafür, dass die Geschenke rechtzeitig zum Fest ankommen.

Dass die Anonymität der Kinder und ihrer Familien gewahrt bleibt, ist selbstverständlich, so die Vertreter von Caritas, Diakonie und Jugendämtern. Sie verweisen darauf, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien besonders unter der Pandemie leiden, weil viele Eltern in Teilzeit oder als Mini-Jobber arbeiten und das Geld für Weihnachtsgeschenke an allen Ecken und Enden fehlt, zumal wenn mehrere Geschwister da sind. Dabei handelt es sich um diejenige Personengruppe, die oft von Entlassungen infolge der Corona-Einschränkungen betroffen ist.

"Diese Aktion ist bei allen Beteiligten nicht nur zu einer lieb gewordenen Tradition geworden, sondern immer wieder auch aufs Neue aufregend", sagt der ehemalige Vorsitzende der Bürgerstiftung, Peter Schuster. Fast 2000 Wünsche von Kindern bis zu 16 Jahren konnten im Laufe der vergangenen Jahre erfüllt werden. "Der Dank der Beschenkten ist den Schenkenden dabei schon jetzt gewiss", ergänzt Stiftungsratsvorsitzender Johannes Pförtner: "Denn was gibt es Schöneres als strahlende Kinderaugen?"

Auch in der elften Auflage der Aktion sei man zuversichtlich, sämtliche Kinderträume erfüllen zu können. Mehr noch: "Das Ganze ist mit so viel Emotionalität verbunden, dass viele nicht nur den auf dem Zettel aufgeführten Wunsch erfüllen, sondern auch noch Süßigkeiten oder andere Kleinigkeiten ins Paket stecken."

Was Margarete Ruoff bestätigt. Bereits in der vergangenen Woche habe sie den Telefonanruf einer älteren Dame aus der Weststadt erhalten, berichtet sie. "Wann denn endlich die Tannenbäume mit den Filzstiefelchen aufgestellt werden", wollte die 80-Jährige wissen. Weil sie coronabedingt in diesem Jahr über die Feiertage nicht verreisen kann, will sie von dem gesparten Geld gleich mehrere Kinderherzen glücklich machen.

Und was sind die Herzenswünsche der Weinheimer Kinder in diesem Jahr? Die RNZ hat einige Wunschzettel studieren dürfen und weiß, dass neben Spielsachen, Gesellschaftsspielen, Kosmetikartikeln und einer "Popcorn-Maschine" vor allem Kleidung gefragt ist. "Es wäre schade, wenn auch nur ein Kind leerausgehen würde", sagt Osuchowski. Er vertraut darauf, dass die Weinheimer weder die Bürgerstiftung noch die auf die Erfüllung ihrer Wünsche Hoffenden in diesem Jahr nicht im Stich lassen.

Info: Spender können sich bei Problemen beim Besorgen der Geschenke an Margarete Ruoff (Handy-Nummer: 01522/ 1 90 83 36, Mail: margarete.ruoff@gmail.com) wenden. Abgabetermine sind Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr; Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie Freitag 8 bis 12 Uhr. Außerhalb der Rathaus-Öffnungszeiten kann ein Abgabetermin unter der Rufnummer 06201/ 8 22 16 vereinbart werden.