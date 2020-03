Weinheim. (web/zg) Kaum einer hat sich grußlos verabschiedet: An den Türen und Schaufenstern der Geschäfte, die am Mittwochvormittag schließen mussten, hingen schon am Donnerstag Zettel. Darauf zu lesen: Kontaktdaten für Lieferungen und "Notfälle", oft verbunden mit der Hoffnung, die Kundschaft bald wieder persönlich anzutreffen. Doch bei reiner Zettelwirtschaft soll es nicht bleiben: Schon am Freitag haben Geschäftsleute und Stadt eine Kampagne gestartet, in der sie dafür werben, dass die Kunden einen Lieferservice aus dem lokalen Einzelhandel nutzen sollen, wenn sie von zuhause aus einkaufen wollen oder müssen.

In einem zweiten Schritt bieten Stadt und Einzelhandel insbesondere inhabergeführten Geschäften an, sie beim Lieferservice zu unterstützen. "Wir gemeinsam für Weinheim", so lautet die Devise für die Info- und Servicekampagne, die den Menschen in der Region in der nächsten Zeit das Einkaufen erleichtern soll.

So haben Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung begonnen, auf der Internetseite www.weinheim.de eine Liste zu führen mit Händlern, die Lieferservice anbieten. Die Botschaft lautet: "Weinheim bringt’s!" Parallel dazu bekommen die Einzelhändler eine E-Mail, in der das weitere Vorgehen erklärt wird. Ab sofort können ausliefernde Händler direkt bei City-Managerin Maria Zimmermann unter m.zimmermann@weinheim.de ihre Kontaktdaten angeben: Firmenname, Webseite, Telefonnummer und Mail-Adresse. Die Daten werden zeitnah aktualisiert. Parallel dazu bietet der Verein Lebendiges Weinheim für Einzelhändler, die dabei Unterstützung brauchen, einen gemeinsamen Lieferservice an. Dabei bündelt der Handel seine Kräfte. Vorgesehen ist, dass diese Einzelhändler – jeder für sich – per E-Mail oder Telefon Bestellungen annehmen und die Waren in einem angegeben Zeitraum verpackt und adressiert in der Tourist-Info am Marktplatz abgeben kann. Im Wechsel übernimmt dann ein Händler die Auslieferung. Händler, die sich an der Aktion beteiligen wollen, sollen sich unter m.zimmermann@weinheim.de melden.