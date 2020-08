Weinheim. (cis) Hände und Füße sind in ständiger Bewegung, die Beine halten nicht still. Bewegungsdrang ist, was einen befällt, wenn man sich auf ein Konzert von "Boppin‘ B" begibt. Wer nicht steht, zuckt doch zumindest auf dem Stuhl. "Do you feel alright?" Es ist eine rhetorische Frage, die die Band in die Zuschauermenge feuert. Eine, die sich mit einem einzigen Blick in die tanzende Menge, die es schon nach Minuten nicht mehr auf den Stühlen hält, erübrigt. Und so schallt es folgerichtig in einem einzigen Fanruf zurück auf die Bühne: "Scheißkapelle!"

Musiker und Publikum verstehen sich bravourös. Derweil schlenzt sich der Klang des Tenorsaxophons in die Ohrmuscheln, bohren sich die Töne des Kontrabasses in die Tiefe des Magens. Didi Beck zupft sein Instrument, was das Zeug hält, mal über Kopf, mal auf dem Boden; und Golo Sturm schmeißt sich samt Gitarre auf Thomas Weisers Schlagzeug. Das alles mit breitem Grinsen im Gesicht. Die Show gehört dazu, wenn "Boppin‘ B" die Bühne betreten. Kultursommer der Pomadenära ist angesagt am vergangenen Samstag im Weinheimer Schlosshof. Swing, Rock, Rockabilly – das Repertoire des Quintetts ist breit. In 35 Jahren Zusammenspiel ist einiges zusammengekommen.

An diesem Abend ist es ein Mix aus eigenen Nummern und jenen, die mal Pop waren und denen "Boppin‘ B" kurzerhand eine Frischzellenkur verpasst haben. "Sunglasses at night" von Corey Hart ist eine davon, doch vom coolen 1980er-Disco-Pop ist nichts übrig. Stattdessen gibt es Tempo. Gleiches funktioniert auch bei Bruce Springsteens "I’m on fire". Zu den Songs der US-Boys mischt sich ein Hit von Sänger Sasha, dessen Songs die fünf Rock’n’Roller einst auf einem ganzen Album aufhübschten: "If you believe" ist eine Stimmungsmaschine. Die neuen Kleider von Kontrabass und Gitarre stehen der eigentlich sanften Ballade – und das sogar überraschend gut.

Was "Boppin‘ B" anpacken, wird anspruchsvoll gepaart mit Spaß. Den zeigen sie, den haben sie. An ihrer Musik, an ihrer Show, bei ihren Ansagen, die sie gerne mit kleinen Spitzen gegen einzelne Bandmitglieder würzen. Die muss auch Gründungsmitglied Golo Sturm ertragen, als er sich in alten Geschichten versteigt. "Mein Bus kommt gleich", tönt es trocken von der Seite – also wieder Musik, weil sie die sowieso am besten können. Den Beweis haben sie erst Anfang des Jahres wieder angetreten: Mit "We don’t care" brachten sie ihr 14. Album heraus, dessen Material die Fans nun endlich live hören. Kurz nach Erscheinen kam Corona – und damit Autokonzerte.

In Weinheim ist es endlich wieder anders. Applaus statt hupen, Gesichter statt Scheinwerfer – "Boppin‘ B" wissen es zu schätzen, dass an diesem Abend Menschen statt Maschinen ihnen zujubeln, und so liefern sie charmant und gekonnt. Sie machen das mit Leidenschaft und Authentizität. Fast vergisst man, dass es nicht mehr die Jungs einer Band, sondern gestandene Männer sind, die auf der Bühne zwei Stunden eine längst vergangene Ära feiern, die von ihrer Faszination aber nichts verloren hat. Das zeigt das Alter des Publikums: Es ist gemischt von "Ü-60" bis zu jenen, die die Gründung der Band nicht mal erlebt haben, weil sie die 30 bis heute nicht gestreift haben. Sie alle folgen selig Sänger-"Greenhorn" Michi Bock, jüngstem Zugang der Band, wenn er in die Tiefen seiner Oktaven abtaucht, und sie hören ihm und seinen Bandkollegen verzückt zu, wenn sie im warmen Sommerabend "In the sun" anstimmen. Doch zum Abschluss darf noch mal aufgedreht werden.

"Ein toller Tag" ist der würdige Rausschmeißer der Rockabilly-Matadore, der keinesfalls fehlen darf an einem perfekten Konzertabend im Schlosshof.