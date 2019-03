Weinheim. (keke) Das Leiden der jungen Sophie Stippel aus Mannheim begann schon früh: 1936 geriet sie als Mitglied der Bibelforscher - heute Zeugen Jehovas - ins Visier der Nazis. Zwei Jahre später wurde sie ins erste Frauen-Konzentrationslager nach Lichtenburg deportiert, 1942 nach Auschwitz. Dort begegnet sie noch auf der Rampe einem Mann, den sie aus Kindheitstagen in Mannheim kannte: Rudolf Höß, Lagerkommandant, einer der schlimmsten Massenmörder des NS-Regimes. Auch Höß erkennt Stippel und holt sie als Köchin in seine private Villa, die in Sichtweite der Gaskammern stand. Stippel überlebte die Leidenszeit und starb erst 1985 in Weinheim.

Es ist eine Geschichte von Leid und Grausamkeit, die 2018 in einem Buch und einem 60-minütigen Dokumentarfilm festgehalten wurde, beides angestoßen vom Mannheimer Archiv Marchivum. Der Weinheimer Enkel der Verfolgten, Gerald Sander, hatte die Dokumente über das Leben seiner Großmutter gefunden und dem Archiv zur Verfügung gestellt.

Am Sonntag, 17. März, ist der Dokumentarfilm "Die Köchin des Kommandanten - Zwei Wege nach Auschwitz" im Modernen Theater zu sehen. Im Vorfeld hat sich der Sprecherkreis des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt" mit dem Enkel in Verbindung gesetzt. Sander und die Projektleiterin des Marchivums, Karen Strobel, werden als Talk-Gäste anwesend sein und weitere Hintergründe zur Entstehung des Films beisteuern können. Der 17. März fällt in die Internationalen Wochen gegen Rassismus.

Info: "Die Köchin des Kommandanten - Zwei Wege nach Auschwitz" am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr im Modernen Theater. Der Eintritt kostet sieben Euro. Das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" bietet für Schüler kostenlose Vorstellungen im Kino an. Lehrer können sich zur weiteren Absprache mit dem Kino in Verbindung setzen, Telefon 06201/62155. Am Sonntag, 24. März, wird der Film noch einmal um 11 Uhr im Kino "Brennessel" in Hemsbach gezeigt.