Weinheim. (pol/sdm) Den ruhigen Sonntagnachmittagsbetrieb am Bahnhof in Weinheim störte ein betrunkener 21-Jähriger. Er fiel durch sein aggressives Verhalten auf: So pöbelte er laut Polizei Passanten an, er warf einen Roller um, schlug dann auf ein Auto, das auf dem Parkplatz des Polizeireviers Weinheim stand. Zu guter Letzt warf er ein rotes Fahrrad um, das ebenfalls vor dem Revier stand. In dem Auto soll zu dem Zeitpunkt eine Frau gesessen sein. Diese entfernte sich nach der Attacke.

Auffällig war außerdem, dass der junge Mann viele Schürf- und Platzwunden hatte. Nachdem die Beamten des Polizeireviers Weinheim den 21-Jährigen festgenommen hatten, ergab ein Atemalkoholtest 1,44 Promille Blutalkohol. Wegen der Wunden wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Woher die Verletzungen stammen, ist noch unbekannt.

Die ermittelnden Beamten suchen nach Zeugen und nach der Frau, deren Auto attackiert wurde. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06201/10030 melden.