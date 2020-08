Weinheim. (pol/rl) Eine 81-jährige Frau wurde am Mittwoch Opfer von betrügerischen Handwerkern. Die Frau hatte im Internet nach einer Firma zur Bekämpfung eines Wespenproblems auf der Terrasse gesucht und diese bestellt.

Als zwei Männer bei ihr erschienen, forderten diese eine Vorabzahlung in Höhe von 850 Euro. Nachdem die 81-Jährige die Männer in bar bezahlt hatte, machten sich die beiden "Handwerker" an die Arbeit. Zuvor wiesen die Frau noch an, die Terrasse die nächsten zwei Tage zu meiden. Zudem erklärten sie ihr glaubhaft, dass sie nicht bei den Arbeiten anwesend sein dürfte.

Als die Dame zwei Tage später ihre Terrasse betrat, stellte sie fest, dass die beiden Männer offenbar gar keine oder nur sehr stümperhafte Arbeiten vorgenommen hatten. Nachdem sie sich an das Polizeirevier Weinheim gewandt hatte, erfuhr sie von der Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

> Schauen sie sich am besten nach einem regional ansässigen Betrieb um.

> Informieren Sie sich über die herausgesuchte Firma - auch über Berufsverbände, oder die Verbraucherzentrale.

> Fragen Sie konkret nach dem Firmensitz und möglichen Anfahrtskosten.

> Verlangen sie eine Rechnung für die Arbeiten und begleichen sie keine Forderungen in bar.

> Vereinbaren Sie einen Fixpreis für die von Ihnen geschilderte Leistung und seien sie misstrauisch bei horrend hohen Beträgen.

> Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden haben.

> Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen durch Drohungen mit der Polizei, oder mit Inkassounternehmen.

> Rufen sie die Polizei unter 110, wenn sie bedroht werden.