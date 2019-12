Sorgten schon in diesem Herbst für so viel Begeisterung, dass es 2020 eine Wiederholung gibt: die Holzwurm-Mimen und ihre Musicalrevue. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Der Theaterverein Holzwurm hält in dieser Spielzeit Angebote für Theater- und Musicalbegeisterte jedes Alters bereit. Bereits im November hatte die aufwendig inszenierte Musicalrevue "Holzwurm meets Musical" für Aufsehen gesorgt und in der fast ausverkauften Stadthalle über 600 Zuschauer begeistert. Weil die Nachfrage auch im Nachhinein groß war, wird es 2020 eine Wiederholung geben. Im kommenden Jahr locken aber auch ein Stück für Kinder und eine herzhafte Komödie.

> Die Erfolgsveranstaltung "Holzwurm meets Musical" wird am Mittwoch, 22. Juli 2020, um 19.30 Uhr auf der Bühne der Stadthalle wiederholt. Wie schon bei der vorhergehenden Musical-Inszenierung "My fair lady" darf sich das Publikum bei "Holzwurm meets Musical" auf ein echtes Weinheimer Gemeinschaftsprojekt freuen. Gesangssolisten des Theatervereins laden zu einer Reise durch die berühmtesten Musicals wie "Mamma Mia", "Westside Story", "Cabaret", "Cats", "Sister Act" oder "Tanz der Vampire" ein.

Während die Konzertpianistin Oxana Schmiedel am Flügel ein intensives Klangerlebnis zu unvergesslichen Melodien zaubert, sorgt die Band der Musikschule Badische Bergstraße für den Sound. Kostüme, Lichteffekte, Projektionen, ein schwungvoller Background sowie Chor und Tänzerinnen versetzen die Zuschauer mitten in die schillernde Welt der Musicals. Moderiert und mit Lokalkolorit angereichert wird das Ganze von dem Weinheimer Kabarettisten und Schauspieler Holger Mattenklott. Karten für "Holzwurm meets Musical" sind bereits an allen Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de oder bei der Weinheimer Kulturgemeinde erhältlich, die diese Veranstaltung auch präsentiert.

> Dank "Urmel aus dem Eis" darf sich jeder freuen, der noch ein Weihnachtsgeschenk für die Kleinen sucht. Mit dem Stück bringt Holzwurm eine eigene Fassung des Kinderbuchklassikers von Max Kruse (gemeint ist der 2015 verstorbene Schriftsteller, Anm. d. Red.) auf die Bühne. Zur Geschichte: Auf der Insel Titiwu gibt der liebenswerte Professor Tibatong gemeinsam mit seinem Ziehsohn Tim Tintenklecks sowie der strengen Schweinedame Wutz einer putzigen Schar von Inseltieren Sprachunterricht. Das ist auch dringend nötig, denn alle haben Probleme mit der Aussprache. Als plötzlich ein Eisberg an den Strand treibt, ist die Aufregung groß.

Denn darin verbirgt sich ein Urzeit-Ei, aus dem kurze Zeit später auch noch ein drachenähnliches Wesen schlüpft: das Urmel! Doch auch König Pumponell erfährt aus der Ferne von dem seltenen Wesen und macht sich auf den Weg, um das Urmel für seine Trophäensammlung zu jagen.

Die Kinder im Publikum dürfen wie immer kräftig mitmischen und die Inselbewohner, so gut sie können, unterstützen. Aufführungen sind im Rolf-Engelbrecht-Haus in Weinheim am 1. und 2. Februar 2020, am 29. Februar und am 1. März sowie am 7. und 8. März 2020, jeweils beginnend um 16 Uhr. Im Dorfgemeinschaftshaus in Mörlenbach-Bonsweiher spielt das Abenteuer um das Urmel am 8. und 9. Februar 2020. Der Vorverkauf findet bei der Buchhandlung Bücherwald, Pappelallee 1a, in Weinheim statt.

> Im Frühjahr präsentieren die Holzwürmer die Komödie "Die Mitgift soll’s retten!". Wie jedes Jahr öffnet sich der Vorhang des Rolf-Engelbrecht-Hauses im Frühjahr zu einem vergnüglichen Abend. Auch hierzu eine kurze Inhaltsangabe: Unternehmer Otto ist am Ende. Seine Firma steht vor dem Ruin, weder er noch seine treuen Mitarbeiter können den Untergang des Familienbetriebs aufhalten. Mitten in diese ausweglose Situation platzt der steinreiche Thomas Werner. Auf einer Messe hatte er sich in Ottos hübsche Assistentin Maria verliebt und will sie nun heiraten. Unglücklicherweise hält der verliebte Millionär Maria für Ottos Tochter. Der verzweifelte Unternehmer denkt jedoch gar nicht daran, den Irrtum aufzuklären. Denn Werner plant, im Zuge der Heirat ganze zwei Millionen Euro in den Familienbetrieb zu investieren, die er sogar bar in einem Koffer bei sich trägt.

Doch während das Geld im Koffer immer weiter dahinschwindet, türmen sich Ottos Probleme immer höher. Im Weinheimer Rolf-Engelbrecht-Haus finden Aufführungen am 22., 24., 25. und 26. April sowie am 8., 9., 10., 15., 16. und 17. Mai 2020 statt. In der Alten Turnhalle in Großsachsen wird "Die Mitgift soll’s retten" am 2. und 3. Mai aufgeführt.

Info: Vorverkauf-Tickets gibt es in der Buchhandlung Bücherwald, Pappelallee 1a, Weinheim.