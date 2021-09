In dem neuen, eher campusartigen Teil des Industrieparks stellten sich die neuen Mitarbeiter zum Gruppenbild an der frischen Luft auf. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Berufsausbildung am Stammsitz des Weinheimer Technologiekonzerns Freudenberg bleibt gefragt. Von 1047 Bewerbern haben sich in diesem Jahr 69 durchgesetzt. 34 starteten ihre Ausbildung am Mittwoch bei Freudenberg, 35 bei Verbundpartnern, die das hochmoderne Bildungszentrum im Weinheimer Industriepark mitnutzen. 19 der Berufsanfänger belegen einen praxisnahen Studiengang an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim.

Damit habe sich die Zahl der jungen Menschen, die direkt am Firmen-Stammsitz ins Berufsleben starten, gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, so Rainer Kuntz, Leiter des erst wenige Jahre alten Bildungszentrums am Standort Weinheim. 2020 lag die Zahl der Neuen bei 68. Im kommenden Jahr rechnet er jedoch mit mehr Ausbildungsplätzen, jedenfalls im eigenen Konzern. Die Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2022 laufen allmählich ein. Alles in allem habe er schon rund 150 Interessenten gezählt, so Kuntz.

Hintergrund > Die Zahlen in Deutschland: Während in Weinheim dieses Jahr 69 junge Menschen bei Freudenberg und Verbundpartnern in die Ausbildung starten, bildet der Konzern deutschlandweit aktuell insgesamt rund 500 Nachwuchskräfte aus. 137 Freudenberger sind am Mittwoch ins Arbeitsleben gestartet. > Freudenberg-Ausbildung weltweit: Besonders stolz ist man am Weinheimer Stammsitz auf Ausbildungserfolge an dem Freudenberg-Standort in Indien. In einem Trainings-Center in Nagapattinam (Tamil, Südindien) sind in etwas mehr als einem Jahrzehnt über 700 Menschen ausgebildet worden. > Worauf es ankommt: Zu Freudenberg zu passen. Dabei betonen die Praktiker wieder und wieder: Moderne Ausbildung bedeutet, nicht einfach nur Inhalte "einzupauken", sondern Prozesswissen zu vermitteln. Das spiegelt sich im Bildungszentrum wider. Entscheidend ist auch, im Team arbeiten zu können. web

[-] Weniger anzeigen

Er brennt für seine Aufgabe. Auch wenn er es selbst wohl nie so sagen würde: Aber das achteinhalb Millionen Euro teure Bildungszentrum mit einer faszinierenden Lernfabrik, hochmodernen Arbeitsplätzen sowie einer nachhaltigen Energie- und Materialnutzung ist auch ein Stück weit sein Lebenswerk. Er ließ es sich nicht nehmen, die Berufsstarter persönlich im Auditorium gegenüber dem Bildungszentrum zu begrüßen. Er rief die Neuen auf, Verantwortung zu übernehmen. Sie repräsentierten von nun an ihren Arbeitgeber, was hinter den Werkstoren, aber auch davor gelte. "Einigen von Ihnen werden die Herausforderungen, die vor Ihnen liegen, relativ leicht meistern; andere werden an Grenzen geraten", prophezeite er. Gemeint waren in diesem Moment vor allem die DHBW-Studierenden. Sie bildeten den letzten von drei Durchgängen, in denen die Neuen willkommen geheißen wurden. Corona hat den ehedem traditionellen Abläufen am 1. September ein Ende bereitet.

Kuntz appellierte an alle, die Ausbildung durchzuhalten. Die Begleitung der Azubis und Studierenden sei intensiv, die Möglichkeiten, "gravierende Veränderungen" im Arbeitsleben mitgestalten zu dürfen groß. Einen Tipp hatte er noch für die Neuen: "Wenn Ihnen jemand sagt, dass etwas nicht geht, dann achten Sie auf die Begründung." Falle diese nicht überzeugend aus, dann habe der Betreffende nur seine eigenen Grenzen offenbart – aber nicht diejenigen des Fragestellers.

Konzernbetriebsrat Bernd Egner betonte, dass die gewählte Arbeitnehmervertretung auch Berufsanfängern zur Verfügung steht. Darüber hinaus hätten junge Menschen selbst die Möglichkeit, sich in der Auszubildendenvertretung zu engagieren. Er schloss sich ein Stück weit seinem Vorredner an, als er die jungen Männer und Frauen dazu aufrief, das Prinzip "Teamwork" ernstzunehmen. Dazu zählten für ihn auch Werte und Eigenschaften wie Solidarität, Toleranz oder Freude an Kommunikation.

Ein ehemaliger Absolvent der DHBW – ehedem Berufsakademie – machte den Abschluss. Allein durch seine Position als Geschäftsführer der Freudenberg-Service-KG (an der das Bildungszentrum hängt, Anm. d. Red.) war Hendrik Fichtner der lebende Beweis dafür, dass es selbst für hohe Positionen nicht zwingend ein Universitätsstudium braucht. Er berichtete von seinem Studium, seinen Auslandsaufenthalten und seiner Karriere innerhalb des Technologiekonzerns. Danach diskutierte er mit den Berufsanfängern über Herausforderungen und Verantwortung, wobei sich die Frauen als deutlich gesprächiger erwiesen. "Die Frauen haben hier einen Anteil von vielleicht zehn Prozent, aber die ersten drei Wortmeldungen stammen nur von ihnen", wandte er sich an die Männer, die danach endlich auftauten.

Info: Bewerbungen für das Jahr 2022 sind auf der Freudenberg-Ausbildungshomepage unter www.ausbildung.freudenberg.com möglich.