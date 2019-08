Von Günther Grosch

Weinheim. "Es sind sehr viel mehr als 1000, aber weniger als die erhofften 10.000 Plastikflaschen": Geschäftsführer Peter Krämer bilanzierte vor Kurzem mit einem lachenden und einem weinenden Auge das Ergebnis der Stadtwerke-Aktion "Wer schwimmt schon gern in Plastikmüll?". Angesichts der im Sportschwimmerbecken dicht an dicht treibenden Plastikflut hatte Krämer dennoch ein "äußerst mulmiges Gefühl": "Wie schlimm muss es erst draußen im Meer und auf dem Meeresboden aussehen?", fragte er.

Drei Tage lang hatte sich den Badegästen und Besuchern des Hallenbads Weinheim (HaWei) ein ungewohntes Bild geboten. Anstelle sich sportlich betätigender Badegäste war die gesamte Oberfläche des für Badende gesperrten Nebenbeckens mit Hunderten von Plastikflaschen bedeckt.

Den Hintergrund der spektakulären Aktion schilderten die Stadtwerke-Azubis Marco, Sina, Laura, Nico, Emir, Michele, Adrian, Larissa, Lukas und Timon. Mit dem Anfang Juli begonnenen Projekt habe man auf die zunehmende Verschmutzung und Vermüllung von Meeren und der Erde im Allgemeinen durch Plastik aufmerksam machen wollen. "Wenn wir der weltweiten Plastikflut nicht Einhalt gebieten, wird sich deren Menge innerhalb der nächsten 20 Jahre auf unfassbare 700 Millionen Tonnen verdoppeln", warnte Marco, der an der Dualen Hochschule in Mannheim das Fach Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Chemie und Verfahrenstechnik studiert.

Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer hatte den Weinheimern gleichzeitig ein in seinen Augen "unschlagbares Angebot" unterbreitet. Die Stadtwerke würden den Erlös für alle innerhalb eines Monats abgegebenen Plastikpfandflaschen verdoppeln und von dem Geld den Bürgern einen öffentlichen Trinkwasserspender mit dem gesunden Weinheimer Wasser sponsern. Auch wenn das Ergebnis zahlenmäßig letztlich nicht den Erwartungen entsprach: "Den Trinkwasserspender gibt es trotzdem", versprach Krämer.

In vier Abgabestellen - im Städtischen Bürgerbüro, im Hallenbad, der Stadtbibliothek und in den Räumen der Stadtwerke - purzelten daraufhin vier Wochen lang Plastikflaschen in die von den Azubis bereitgestellten und immer wieder geleerten Sammelbehälter.

Darüber hinaus stieß die Aktion bei den Kindern der Kindertagesstätte "Sonne" auf nachhaltige Resonanz und Sammelleidenschaft. Allein 426 Plastikflaschen gingen auf ihr Konto, nachdem sie zuhause dafür eifrig die Werbetrommel gerührt hatten. "14 Kinder beschäftigte das Thema außerdem so sehr, dass sie eine Projektgruppe bildeten, das Thema intensiv bearbeiteten und nicht nur Plakate malten", so Kita-Leiterin Petra Schlücker-Kapp.

Mit dem Ergebnis, dass das Projekt auch Auswirkungen auf die Elternhäuser nach sich zog. "In den zurückliegenden vier Wochen hat sich auch der Müll in den Brotdosen der Kinder deutlich reduziert", so Schlücker-Kapp mit Blick unter anderem auf die immer geringer werdenden Fruchtzwerge- und Käseverpackungen.

Ein "dickes Lob" für die Aktion kam gleichfalls von Jasmin Mendel, der Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation der AVR Rhein Neckar. Der Gedanke der Abfallvermeidung müsse in den Köpfen der Menschen höchste Priorität genießen. Allein im Jahr 2017 seien welt-weit 348 Millionen Tonnen Plastik hergestellt worden. 36 Prozent des Plastikmülls entfallen dabei auf Verpackungen. "Jedes Jahr entfallen durchschnittlich 37 Kilogramm Plastikverpackungsabfall auf jeden einzelnen Bürger." Anhand von fünf Ballen mit gepressten PET-Flaschen veranschaulichte Mendel den Abfallanteil der Weinheimer: "1500 Kilogramm PET-Flaschen landen jeden Monat in den von der AVR bereitgestellten ,Grünen Tonnen plus’".

Peter Krämer und die Azubis warteten mit noch drastischeren Informationen und Zahlenmaterial auf. Demnach liegen rund 70 bis 94 Prozent des Plastikmülls auf dem Meeresboden: "Auf einem Quadratkilometer Meer sind circa 46.000 Teile Plastikmüll verteilt." Pro Jahr werden etwa sieben bis acht Millionen Tonnen an neuem Plastikmüll im Meer entsorgt.

Wenn der Plastik-Konsum mit der aktuellen Geschwindigkeit voranschreitet, übertrifft die Menge des Kunststoffs im Meer im Jahr 2050 den aktuellen Bestand der Fische um das Dreifache, so noch einmal Azubi-Sprecher Marco Jüllich. Hinzu kommt, dass sich Plastik nur langsam bis gar nicht zersetzt. So benötigen eine Plastikflasche oder eine Wegwerfwindel 450 Jahre im Meer, um sich zu zersetzen. Ein Styroporbecher braucht etwa 50 Jahre, ehe er verrottet ist.

Allerdings löst sich das Plastik auch dann nur in kleinere, kaum sichtbare Mikroplastikteile auf. Die wiederum finden Aufnahme in die Nahrungskette, wirken beim Menschen krebserregend und können Schädigungen des Erbguts verursachen. "Lassen Sie uns gemeinsam die Zeitbombe Plastik entschärfen", so der dringliche Appell der Azubis: "Jedes Stück Plastik, das in die Umwelt gelangt, ist schädlich für die Lebewesen und die Natur auf der Erde."

Umwelt- und Klimaschutz seien vorrangig auch kommunale Themen, machte Elisabeth Kramer in Stellvertretung von Oberbürgermeister Manuel Just deutlich. Auch die Stadt Weinheim stehe hier in der Pflicht. Sie vertraue darauf, dass Weinheims Bürger durch die vorbildhafte Aktion der Stadtwerke und ihrer Auszubildenden spätestens jetzt den "notwendigen Schubs" erhalten, um sich der Wichtigkeit des Themas bewusst zu werden.

Gemeinsam mit den Azubis und allen Weinheimern freue sich Krämer schon jetzt auf den von den Stadtwerken versprochenen Trinkwasserspender mit aus 120 Metern Tiefe gefördertem, nitratfreiem, natürlichem, gesundem und kostenfrei sprudelndem "Woinemer Klaren".