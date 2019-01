Von Günther Grosch

Weinheim. Die Umzugskisten stehen bereit. Alle Zeichen deuten unmissverständlich auf Abschied und Veränderung. Nach 16 Jahren geistlicher und seelsorgerischer Tätigkeit verlässt mit Josef Kast, Pfarrer im Ruhestand, nach Karl Wunsch (2013) und Johannes Bold (2016) am 21. Januar nunmehr auch der Dritte von ursprünglich vier Mitgliedern der Weinheimer "Priester-Wohngemeinschaft" das Pfarrhaus von St. Laurentius.

Von dem 2002 in der Rote-Turm-Straße 1 eingezogenen ehemaligen Seelsorger-Quartett bleibt damit nur noch Pfarrer Gerhard Schrimpf zurück, der gemeinsam mit seinem Kollegen Stephan Sailer vor gut zweieinhalb Jahren die Leitung der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg übernommen hat.

Als Bold, Kast, Wunsch und Schrimpf - allesamt Angehörige der Fokolar-Bewegung - vor 16 Jahren von der Möglichkeit hörten, in Weinheim gemeinsam die Seelsorge zu übernehmen, seien sie da-von sofort begeistert gewesen, schildert Kast im Gespräch mit der RNZ seine Weinheimer Anfänge. Viel habe man während dieser fruchtbaren Jahre anstoßen, in Stand setzen und bewirken können.

Deshalb werden auch nicht nur viele Weinheimer Katholiken Kasts unermüdliches Engagement für die Kleinen und die Schwachen, sein klares Eintreten für die an den Rand Gedrängten, seinen Humor, seine Zugewandtheit gegenüber der Ökumene, seine Bereitschaft zum Dialog und seine Offenheit, aber auch seine nachhaltig wirkenden Sonntagspredigten vermissen. Seine letzte Predigt im Gottesdienst am Sonntag wird Kast unter das biblische Geschehen der Hochzeit zu Kana stellen.

Geboren wurde Kast als ältestes von vier Kindern am 5. Dezember 1941 in Stupferich bei Karlsruhe. Sein Vater Ludwig und seine Mutter Frieda betrieben neben einem landwirtschaftlichen Betrieb die dortige Gaststätte "Zum Goldenen Lamm". Ein erstes Zeichen dafür, welchen Beruf Josef als "guter Hirte" der Schafherde Gottes auf Erden einmal ergreifen würde.

Nach dem Besuch der Volksschule er-hielt Josef unter den Fittichen des damaligen Pfarrers Jonas Fillinger ("Mein großes Vorbild") Lateinunterricht, um das Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in Rastatt besuchen zu können. Dem Abitur 1962 folgte ein Theologiestudium am Erzbischöflichen Freiburger Priesterseminar "Collegium Borromaeum", zwei Semester außerhalb des Konviktes in München sowie zwei Semester am Priesterseminar St. Peter im Schwarzwald.

Ein persönliches Berufungserlebnis habe er nicht gehabt, so Kast auf Nachfrage. Von seiner Mentalität und spirituellen Wünschen sei ihm der Beruf des Priesters am meisten entgegengekommen und habe sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und verfestigt.

Zum Priester geweiht wurde Kast am 23. Mai 1968 durch den damaligen Freiburger Erzbischof Dr. Hermann Schäufele in der Heidelberger Jesuitenkirche. "Vor allem die beständige gegenseitige Liebe", lautete Kasts Primizspruch. Seine ersten Seelsorgestationen waren in Karlsruhe-Durlach und in Hechingen (Hohenzollern), wo er die Priestergemeinschaft der Fokolarbewegung kennenlernte.

Es folgte die Stelle als "Familienseelsorger" auf Diözesanebene, die Kast neun Jahre lang bekleidete. "Etwas ganz anderes" beinhaltete von 1985 bis 1994 die Stelle des "Spirituals" bei der Ordensgemeinschaft der "Schwestern vom Göttlichen Erlöser" ("Niederbronner Schwestern") in Bühl.

Die 1943 gegründete Fokolar-Bewegung - auch "Opus Mariae" ("Werk Mariens") genannt - ist während des Zweiten Weltkriegs im norditalienischen Trient um die Lehrerin Chiara Lubich entstanden. Der Name "Fokolar" leitet sich vom italienischen "focolare" ab, womit die offene Feuerstelle der Bauernhäuser in den italienischen Bergdörfern gemeint ist, um die sich die Familie versammelt. Zum Hauptanliegen der Fokolar-Bewegung gehört die Verwirklichung des im Johannes-Evangeliums geäußerten Wunsches von Jesus: "Alle sollen eins sein." Als Ziel nennt die Fokolar-Bewegung den Dialog unter den unterschiedlichen Richtungen innerhalb der eigenen Kirche, unter den christlichen Konfessionen, mit den Angehörigen anderer Religionen sowie mit Menschen nichtreligiöser Weltanschauung. Ausgerichtet ist die Spiritualität der Fokolar-Bewegung auf die Gemeinschaft. Als Grundlage hierzu dienen das gelebte Wort Gottes und die Praxis der christlichen Lehre. keke

[-] Weniger anzeigen

Es waren seine "wertvollsten Zeiten", wie Kast sagt. Zu denen auch Stationenbesuche bei der Ordensgemeinschaft in Baden und Hessen zählten. Die Möglichkeit eines gemeinsamen Wohnens und Lebens mit anderen Priestern, das schon immer eines von Kasts Zielen war, ergab sich in Neckargemünd. Hier fand erstmals die Fokolar-Gemeinschaft von Bold, Schrimpf, Wunsch und Kast zusammen, die ab 2002 in Weinheim ihre Fortsetzung und Krönung fand.

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand (2007) erwachte in Kast immer stärker das Bewusstsein, "dass dies noch nicht alles war". Zunächst noch undifferenziert, "aber immer stärker werdend, spürte ich die Unruhe und die Sehnsucht in mir, noch einmal etwas Neues zu beginnen: analog zur Aufforderung von Papst Franziskus, näher bei den Menschen zu sein, ein Haus und eine Anlaufstelle anzubieten für Leute, die mehr Zeit für Zuwendung brauchen, als dies die normale Seelsorge ermöglichen kann.

Ein erster gemeinsamer Anlauf mit seinen Priesterkollegen Karl Wunsch und Wilhelm Schäffer, in diesem Sinne eine "Pfarrer-Pensionärs-WG" in Weinheim zu gründen, scheiterte daran, dass man keine dafür geeignete Wohnung fand. Bis Kast jetzt in Rastatt einen Amtskollegen ausfindig machte, der von der "Idee eines Seelsorge-Partners" auf Anhieb begeistert war.

So wird Kast zum 21. Januar St. Laurentius verlassen, um in Rastatt nicht nur seinen Lebensabend zu verbringen, sondern in einem Privathaus seinen Traum zu verwirklichen: Menschen einerseits die Möglichkeit zum Seelen-Gespräch zu bieten, zum anderen aber auch "den Leib einzuladen, Gemeinschaft zu teilen und zu feiern".

Von Weinheim prägend in Erinnerung bleiben werde ihm die Arbeit mit Flüchtlingen, so Kast. Einen besonderen Höhepunkt stellte darüber hinaus die Arbeit an dem von ihm auf den Weg gebrachten Musical "Onesimus" dar, das ihn "beglückte" und bei vielen der gut 90 Mitwirkenden "neue Kreativität" weckte.

Und natürlich will er auch in Rastatt seinem Hobby, der Malerei, weiter nachgehen. Beim Malen vergesse er die Zeit und könne eigene Bedürfnisse sättigen, um anschließend auf seinem seelsorgerischen Weg mit neuer Kraft weiterzugehen.

Vermissen wird er die "Predigt-Vorbereitungsspaziergänge" durch den Exotenwald, weiß Kast schon jetzt. Klar sei ihm auch, dass er vieles zurücklassen müsse, was ihm "lieb und teuer" geworden ist: "die Begegnungen mit vertrauten Menschen und meinen Mitbrüdern wie der Arbeit in der Ökumene".

Aber auch das pulsierende Leben auf dem unterhalb des Pfarrhauses liegen-den Marktplatz wird ihm fehlen, wie er bekennt. Deshalb will er auch "hin und wieder in Weinheim auftauchen". Gelegenheit dazu sollen ihm die regelmäßigen Treffen mit seinen Amtsbrüdern in Ritschweier geben. Die RNZ wünscht Pfarrer Josef Kast für seinen weiteren Weg Gesundheit und Gottes Segen.

Info: Die offizielle Verabschiedung von Pfarrer Josef Kast findet am Sonntag, 20. Januar, im Anschluss an die 11-Uhr-Messe im Rahmen des Neujahrsempfangs von St. Laurentius und Herz Jesu in St. Laurentius statt.