Von Philipp Weber

Weinheim. Es war ein Abend mit bitteren Tränen, leichter Verärgerung und kämpferinschen Ansprachen. Er endete mit Worten der Versöhnung: Die Delegiertenversammlung des AC Weinheim am Mittwochabend war nach knapp drei Stunden fast zu Ende, als Thomas Schulz den frisch im Amt bestätigten AC-Vorsitzenden Klaus Lerchl um das Wort bat. Schulz war für 25 Jahre Mitgliedschaft im Athletik Club geehrt worden; aber jeder in der Halle des Sportparks wusste, dass sich hier kein gewöhnliches Mitglied äußerte. Schulz war der Vorgänger des 2020 überraschend gewählten Lerchl.

Im Zuge von Querelen rund um die Ausrichtung des AC war er 2020 nicht mehr zu den Vorstandswahlen angetreten – sein Wunschnachfolger Klaus Leister scheiterte an Lerchl. Der alte Vorstand habe im vorletzten Jahr aus guten Gründen nicht mehr weitergemacht, sagte Schulz. Er sei aber "bewusst" nicht aus dem AC ausgetreten: "Ich trainiere hier weiter." Er wünsche dem Vorstand alles Gute. Denn im Verein werde klasse Arbeit gemacht, betonte er – und warf einen Seitenblick auf Geschäftsführer Bastian Becker.

Den hatte der Vorstand um Lerchl im Sommer 2021 vom 1. FC Kaiserslautern in den Breitensport geholt. Offensichtlich keine ganz verkehrte Wahl: Becker kommt an bei den AClern. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass Geschäftsführung und Vorstand nach wie vor Unterstützung gebrauchen können. Das ging aus Beckers Vorstellung der Bilanzzahlen hervor, die er rhetorisch wie einen Spielbericht aufzog. Man habe es zu Beginn mit einem knallharten Gegner zu tun bekommen, der den AC Anfang 2021 in Schach respektive im Lockdown hielt, so Becker. Mitte der ersten Halbzeit kam der AC zurück: Mit dem Ende des harten Lockdowns machte man den Mitgliedern neue Angebote, suchte neue Kooperationspartner. Dann kam der Herbst, die Infektionszahlen schnellten in die Höhe. Zum Ende des Jahres kündigten rund 1000 aktive und passive Mitglieder.

Anfang 2022 sei aber ein "Anschlusstreffer" gelungen, so Becker: Seit Jahresbeginn sind wieder 288 Sportler eingetreten in den Athletik Club. Unter dem Applaus der um die 100 Delegierten bilanzierte er 2:3 aus Sicht des AC. In trockenen Zahlen heißt das: Der AC zählte am 22. März 2021 6072 Mitglieder, davon 4074 aktive und 1998 passive. Eine Woche vor der Versammlung am Mittwoch hatte der einst über 7000 "Athleten" starke Verein noch 5832 Mitglieder (4395 aktiv, 1437 passiv). Als gutes Zeichen wird indes gewertet, dass der AC im laufenden Jahr wieder mehr Mitglieder für den Sport aktivieren konnte – und damit deutlich mehr Aktive zählt als 2021.

2021 schaffte der AC Einnahmen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro, denen 909.000 Euro an Ausgaben gegenüber standen. Auf der Einnahmenseite kommt der dickste Batzen von den Mitgliedern, die Ausgaben schlagen vor allem bei den Personalkosten zu Buche. Unterm Strich kommt der AC 2021 auf ein Plus von 212.793 Euro. Das Gesamtvermögen liegt bei etwas mehr als einer Million Euro.

Auf Nachfrage eines Delegierten äußerte sich Becker zu den Energiekosten, die bei rund 65.000 Euro im Jahr stünden. Er lobte die Stadtwerke Weinheim, die die Preise stabil hielten. Als es an die Vorstandswahlen ging, flossen Tränen. Das hatte nichts mit den Ergebnissen zu, denn eine Abrechnung mit dem Vorstand blieb aus. Vielmehr kündigte Horst Henrichs mit "zwei weinenden Augen" an, dass er aus zwingenden Gründen in Beruf und Privatleben nicht mehr so oft in Weinheim sein könne, wie dies für den stellvertretenden Vorsitzenden nötig ist. Er stellte sich nicht mehr zur Wahl. Lerchl nahm dieser Abschied sichtlich mit. Und in der Tat: Geschäftsführer Becker betonte, dass Lerchl, Henrichs und die übrigen Vorstände rund um die Uhr erreichbar gewesen seien und alles dafür getan hätten, um den Verein wieder in ruhigere Fahrwasser zu lotsen.

Der AC schließt die Lücke nun mit einer Rochade: Lerchl bleibt Vorsitzender, Kathrin Heyd wechselt vom Vorstandsbereich "Jugend" in den stellvertretenden Vorsitz. Der Jugend wiederum nimmt sich die Seele des Vereins an: der für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrte und um keine Anekdote verlegene Gerhard Schmidt. Gabriela Scheu bleibt Sport-Vorstand. Blieb noch das Arbeitsfeld "Technik", das ein Neuer bekleidet: Guido Nieland, 51 Jahre alt, IT-Manager und stellvertretender Abteilungsleiter der Kraft-Dreikampf-Abteilung.

Vermutlich hätte man nach einer Stunde ins Restaurant des AC-Pächters wechseln können, wenn da nicht ein Delegierter in den hinteren Reihen gewesen wäre. Er beantragte geheime Abstimmungen, obwohl er keine Gegenkandidaten vorschlug. Das hieß: Zettel austeilen, Urne aufstellen, zählen. Wieder und wieder. In Gefahr geriet kein Kandidat: Lerchl holte 82 Prozent der Delegiertenstimmen, Scheu 79 Prozent, Neuling Nieland immerhin 68 Prozent. Stark schnitt Kathrin Heyd ab: Dass sie mit 93 Prozent Ja-Stimmen sogar AC-Ikone Schmidt (88 Prozent) überrundete, spricht dafür, dass sie auch von Mitgliedern akzeptiert wird, die dem 2020 gewählten Vorstand kritisch gegenüberstehen. Sie strahlte übers ganze Gesicht.