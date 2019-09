Weinheim. (RNZ) Es ist das Kultfest schlechthin in der nördlichen Innenstadt: Die Anwohner der Unteren Hauptstraße öffnen am Samstag, 28. September, ihre Anwesen zum "Fest der offenen Höfe". Dann kann jeder Besucher das romantische Weinheimer Stadtviertel um den Rodensteiner Brunnen (wieder-)entdecken. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm, und schon morgens um 8 Uhr beginnt der Flohmarkt: Rund 260 Stände sind im ganzen Festgebiet zwischen Lindenstraße und Friedrichseck, zwischen Grundelbachstraße und "Erbsenbuckel" aufgebaut. Die Standplätze sind längst vergeben.

Veranstalter ist das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit. Doch es sind die Bewohner des Viertels, die bis zum Einbruch der Dunkelheit Einblicke in verwunschene Gärten und Hinterhöfe erlauben. Und darben muss auch niemand: So werden in der Hauptstraße 29 frisch geräucherte Forellen angeboten, "Wein und Brezel" gibt es in der Lindenstraße 5, "Salzige Kuchen" bekommt man in der Tannenstraße, während die Hauptstraße mit Elsässer Spezialitäten glänzt. Die Besucher können aber auch Kürbissuppe, Bratwurst, Fingerfood, Kartoffelpuffer mit Lachs, selbst gemachten Kartoffelsalat, Kaffee, Kuchen, Waffeln und vieles andere kosten, darunter auch exotische Speisen: etwa uighurisches Essen, eine Richtung der chinesischen Küche.

Außerdem ist in manchem geöffneten Hof auch bis zum Abend ein Flohmarktangebot zu bestaunen. Die traditionelle Fackelführung ab und rund um den Rodensteiner Brunnen beschließt das Fest um 20 Uhr.