Weinheim. (web) 26 Schüler und eine Lehrkraft an der Weinheimer Hans-Freudenberg-Schule (HFS) sind derzeit in Corona-Quarantäne. Das teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag auf Anfrage mit. Nachdem der Covid-19-Test eines Schülers aus dem Kreis Bergstraße (Südhessen) positiv ausgefallen war, seien die Betroffenen als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft worden. Die Folge: Sie sind zum Teil seit Dienstag, zum Teil seit Mittwoch unter Quarantäne gestellt.

"Die Quarantäne dauert bis 14 Tage nach dem letzten Kontakt zum Covid-19-Fall an. Der letzte Kontakt war am vorletzten Donnerstag, 1. Oktober", so Behördensprecherin Silke Hartmann. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zählen zu Kontaktpersonen der Kategorie eins unter anderem Menschen, die in einer relativ beengten Raum- oder schwer zu überblickenden Kontaktsituation mit dem bestätigten Covid-19-Fall standen. Als Beispiele für diese Konstellation werden ausdrücklich Kitagruppen und Schulklassen aufgeführt.

"Es gibt in Weinheim derzeit keine weiteren Klassen oder Kita-Gruppen, die betroffen sind", so Stadtsprecher Roland Kern auf Anfrage. Im bisherigen Verlauf der Pandemie ist die HFS indes nicht die erste Weinheimer Einrichtung, die zum Teil unter Quarantäne gestellt werden musste.

Update: Wir hatten fälschlicherweise zunächst getitelt, 26 Schüler und eine Lehrkraft seien erkrankt. Das stimmt nicht. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.