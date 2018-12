Weinheim. (RNZ) Einen 18- und einen 19-Jährigen hat ein Unbekannter am Dienstagfrüh gegen 1 Uhr durch Faustschläge ins Gesicht im Eingangsbereich der Diskothek „Schabernack“ in Weinheimer der Gewerbestraße verletzt. Das berichtet die Polizei. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und musste stationär in einem Heidelberger Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall wurde erst am Dienstagabend angezeigt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Anfang oder Mitte zwanzig, etwa 1,70 Meter groß, rotblonde Haare, „undercut“ geschnitten, gepflegter langer Vollbart, buschige Augenbrauen. Zeugen melden sich unter Telefon 06201/10030.