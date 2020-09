Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Die 35. "Heisemer Storchekerwe", die am letzten September-Wochenende hätte stattfinden sollen, fällt generell für die Bürger aus. Das steht jetzt fest. Für den Vorsitzenden des veranstaltenden Sing- und Volkstanzkreises (SVK) Leutershausen, Kerweschlackl Jürgen Gustke, ist der Verzicht auf dieses traditionelle Volksfest sehr schmerzhaft. Großveranstaltungen bleiben laut Corona-Verordnung der Landesregierung mit mehr als 500 Teilnehmenden bis mindestens 31. Oktober 2020 verboten.

Klar ist für den Kerweschlackl aber, dass der Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen die Kerwe als Verein "nicht ausfallen lässt". Schließlich wird dies ja auch von den Kerwebuwe in einem Eid alljährlich auf dem Kerweplatz beschworen: "Mir feiern jedes Johr die ,Heisemer Storchekerwe’, bis dass ma all mitnanner sterwe!"

Nun wollen die Aktiven vom SVK eben in einem ganz kleinen Rahmen zusammen feiern. "So haben wir auch die Kerwe vor 35 Jahren gestartet", sagt Gustke. Eigentlich könne man eine Kirchweih oder Kerwe nicht ausfallen lassen, denn dieser Tag erinnere schließlich an die festliche Weihe der Kirche. Die Kerwe- und Brauchtumsvereine in der Region seien sich darüber einig, so Gustke, dass man solch ein traditionelles Dorffest nicht von heute auf morgen absagen dürfe. Es bestehe nämlich die Gefahr, dass solche Brauchtumsfeste dann möglicherweise für immer verschwinden.

Der SVK wird deshalb am Kerwesamstag in ganz kleinem Rahmen die Kerwe proklamieren, wie es in früheren Zeiten der Fall war. So wird man den Kerwebaum zum Rathaus tragen und auf dem Vorplatz aufstellen. Die Vereidigung der Kerweboschte soll hier ebenfalls erfolgen. Dies allerdings ohne Publikum und Zuschauer, nur im engen SVK-Kreis unter Einhaltung der geltenden Hygiene-Vorschriften. Einen Kerweplatz mit Schaustellern und einen Umzug durch die Ortsstraßen wird es nicht geben. Auch der Freitagabend für die Jugend mit der "T-Band" vom Orga-Team der "IG Heisemer Storchekerwe" findet nicht statt.

Das Programm für den Kerwesonntag und der Seniorennachmittag am Montag entfallen ebenfalls. Sollte es an der Markthalle einen Gottesdienst geben, werden die SVK-Aktiven diesen besuchen. Ausfallen wird jedoch nicht der gemeinsame Besuch der SVK-Aktiven in einer Gastwirtschaft.

Der Kerweschlackl wünscht sich zur 35. "Heisemer Storchekerwe" vor allem, dass die Bürger wie in den Jahren zuvor ein Zeichen der Verbundenheit mit den Aktiven vom SVK setzen und ihre Häuser mit Blumen sowie rot-weißen Fähnchen schmücken. Ferner sollte man nach altem Brauch, aber in kleiner Runde die Einkehr in einem Gasthaus über die Kerwetage mit einplanen.

"Isch winsch alle Leid trotz alle Umstände e scheenie Kerwe", sagt SVK-Vorsitzender Gustke schließlich.