Weinheim. (web) Wohin mit Weinheims Großkonzerten? Nachdem es am Waidsee zuletzt Probleme mit der Bühnen-Statik gab, könnten die Partys von 2019 an wieder in den Schlosspark in der Innenstadt verlagert werden.

Das jedenfalls befürchten die Anwohner des Parks, die ohnehin schon über "Dauerbeschallung" klagen: Finden in den Sommermonaten in Weinheims City doch praktisch jedes Wochenende Musikveranstaltungen statt. "Und als das große Festival jetzt mal am Waidsee lief, hat die Stadt für das gleiche Wochenende Dutzende Alphornbläser in den Park eingeladen", so Rolf Schmidlin vom Weinheimer CDU-Ortsverband.

Die Christdemokraten wollen nun mit Verwaltungsvertretern und Anwohnern diskutieren und laden daher am Donnerstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in die Villa Titiana, Birkenauer Talstraße 11, ein. Bereits im vergangenen Jahr hatte hier eine konstruktive Diskussion zum Thema stattgefunden.