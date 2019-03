Weinheim. (keke) Rino Galiano (Gesang, Ex-"The Voice of Germany"), Ray Mahumane (Gitarre), David Anlauff (Schlagzeug) und Michael Quast (Klavier): Seit dem Jahr 2004 begeistert die Band um die Weinheimer Schauspielerin, Sängerin und Band-Leaderin von "Mo’Roots", Susan Horn, die Rhein-Neckar Region. Doch nach einem mehrjährigen Engagement im "Fody’s" in Ladenburg wurde das Quartett vor einigen Monaten heimatlos, weil das Fährhaus seinen Betrieb einstellen musste.

Auf der Wachenburg soll nun ein neuer Anfang gemacht und an die Tradition und die Erfolgsstory von "Mo’Roots" angeknüpft werden. Am Dienstag, 2. April, geht es im "Fuchsenkeller" der Burg los. ",Mo’Roots‘ ist ein Musikformat, das für die Wachenburg und ihr Ambiente wie geschaffen ist", gibt sich Geschäftsführerin Juliane Wasser von dem Programmangebot überzeugt, das unter dem Titel "Wachenburg Alive" laufen wird.

Neben den allmonatlichen Dienstags-Gigs von Susan Horn und "Mo’Roots" stehen bereits weitere Auftritte hochkarätiger und überregional bekannter Musiker im Eventkalender der Burg. Nach der Premiere von "Susan Horn, Mo’Roots & Friends" folgt tags darauf, am Mittwoch, 3. April, eine weitere Ausgabe von "Kunst gegen Bares".

Bei diesem Format treten jeweils acht Künstler aus so unterschiedlichen Sparten wie Theater, Musik, Varieté, Literatur, Pantomime, Stand Up, Clownerie oder Poetry Slam gegeneinander an. Die Besucher verteilen am Ende des Abends in die Sparschweine der auftretenden Künstler Kleingeld. Auf diese Weise stimmen sie darüber ab, welche Vorträge ihnen am besten gefallen haben, und küren damit zugleich den Sieger des Abends.

Wieder drei Tage später, am Samstag, 6. April, gastieren mit Steph Mac Leod und Petteri Sariola zwei international renommierte Gitarristen und Sänger auf der Burg. Am 7. Mai geht es mit "Mo’Roots" weiter, ehe am 10. Mai "Bluesman" Bror Gunnar Jansson seine Visitenkarte auf der Live-Musikbühne abgibt.

"Die Regelmäßigkeit wiederkehrender Veranstaltungen an bestimmten Tagen ist für eine Kulturstadt wie Weinheim immens wichtig", zeigt sich Stadtsprecher Roland Kern als Mit-Ideengeber vom nachhaltigen Erfolg des Konzepts überzeugt. Als "Appetithäppchen" sorgten Susan Horn und ihre Band bereits in den vergangenen beiden Jahren auf der Weinheimer Kerwe für Begeisterung. Nun also soll es hoch über der Zweiburgenstadt weitergehen.

Außer im August sind jeweils am ersten Dienstag eines Monats das ganze Jahr über Auftritte von "Mo’Roots" geplant. Während der Wintermonate bei Tapas und Getränken im Fuchsenkeller, der bis zu 150 Menschen Platz bietet, auch zum Tanzen. Im Sommer spielt sich das Ganze draußen im Burghof bei Barbecue und nicht weniger guter Laune ab.

Angefangen habe "Mo’Roots" 2004 in der Viernheimer "Drehscheibe", blickte Susan Horn im Gespräch mit der Presse auf die Anfänge zurück. Als die Kulturbühne dichtmachte, herrschte zwei Jahre lang "Funkstille". Bis "Fody’s"-Betreiber Willi Koch bei Horn anfragte, ob die Weinheimer Sängerin nicht bei ihm auftreten wolle. Bis zur Insolvenz wurde "Fody’s" acht Jahre lang zur ersten Adresse für "Mo’Roots". Der Zufall wollte es, dass es nun zum Engagement auf der Wachenburg kam. Dafür mit entscheidend: Susan Horns Eltern verbrachten Silvester auf der Burg und fragten bei Wasser nach, ob es hier auch regelmäßig Live-Musik gebe. Als Wasser verneinte, kamen die Idee und das schließlich von Wassers Lebensgefährten, Mika Lindén, in trockene Tücher gebrachte Engagement ins Rollen.

Info: Konzertreihe "Wachenburg Alive": Tickets gibt es unter www.wachenburg-ticketshop.tickettoaster.de, per E-Mail an info@wachenburg.de oder unter der Nummer 06201/846260