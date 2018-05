Edingen-Neckarhausen. (nip) Ende dieser oder Anfang nächster Woche erscheint das nächste Semesterprogramm der Volkshochschule Edingen-Neckarhausen (VHS). Schon im Vorabdruck lässt sich erkennen, dass diesmal manches neu ist, wie Hermann Ungerer, seit 2017 neuer Leiter der Bildungseinrichtung, im RNZ-Gespräch bestätigt. "Das Heft bleibt im Format DIN A4, ist jetzt aber vollfarbig, was uns mehr grafische Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Außerdem haben wir pro Seite jetzt zwei Spalten statt einer." Er freue sich sehr, dass so viel Interesse an Anzeigen bestand: "Besonders von örtlichen Betrieben".

Auf 28 Seiten präsentiert die VHS ihr Angebot aus Sprachen, Sport, Kreativem und den langjährigen Foren rund um kulturelle, aktuelle, historische und politische Themen. Wieder im Programm sind die Aqua-Joggingkurse, die jetzt auch abends stattfinden. Zusätzlich zum "Forum im Schloss" unter der Leitung von Wolfgang Kneip und dem Frauenkulturkreis, den Helga Sartorius organisiert, findet jeden Monat ein weiterer Vortrag statt.

Für den früheren langjährigen VHS-Leiter Walter Götz, der im vergangenen Jahr starb, hat Musiker Wolfgang Grosch die beliebte Reihe "Konzerte im Schloss" übernommen. Start ist am Sonntag, 21. Januar um 19 Uhr mit "Klassik meets Tango". Der große Saal im Oberndorff’schen Schloss bietet hierfür seit mehr als 30 Jahren einen festlichen Rahmen mit ausgezeichneter Akustik.

Wieder dabei ist auch das Stamitz-Orchester mit der Serenade im Schlosshof am 23. Juni. Obwohl die VHS Edingen-Neckarhausen zu den kleinsten Einrichtungen im Umkreis zählt, machen ihre Verantwortlichen einen ausgezeichneten Job.

Altgemeinderätin Heidi Gade spricht hier gerne vom "Leuchtturm", der allerdings noch weiter strahlen würde, wenn er könnte. "Strukturell sind wir unterbesetzt. Um unserem eigenen Anspruch hinsichtlich Kunst und Kultur gerecht zu werden, bräuchten wir mehr Zeit", meint Ungerer. Er selbst arbeitet auf Basis eines Minijobs, Sekretärin Christine Hapke hat ein Kontingent von knapp 18 Stunden in der Woche zur Erledigung aller Verwaltungsaufgaben. "Wir wollen uns breiter aufstellen, zum Beispiel im Bereich Sprachen", sagt der VHS-Leiter weiter. Gedacht ist zudem an einen "Tag der offenen Tür" im Frühsommer, an dem Dozenten ihre Kurse vorstellen und Interessenten ins Angebot "hineinschnuppern" können.

Neu sind die Homepage der VHS (vhs-en.de) und die erweiterten Öffnungszeiten jetzt immer dienstags, mittwochs und donnerstags von 8.30 bis 12.15 Uhr. Eines macht Ungerer auch deutlich: "Wir sind eine Bildungseinrichtung der Gemeinde und sind nicht im Wettstreit mit Vereinen." Ein zweiter Computer ist inzwischen im Büro im Schloss Neckarhausen angekommen, doch der Raum ist eher dunkel, die Möbel alt. "Die Möblierung im VHS-Büro soll dieses Jahr ausgetauscht werden", meint Bürgermeister Simon Michler auf Anfrage. Im Haushaltsentwurf sind hierfür 10.000 Euro vorgesehen.

Der Entwicklungsplan des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg sieht zudem vor, dass bis Frühjahr 2022 alle Mitglieder eine Zertifizierung erhalten, ein umfassendes Weiterbildungsprogramm anbieten und über eine hauptamtliche Leitung verfügen. Bürgermeister Michler: "Herr Ungerer soll im Laufe des Jahres einen Jahresbericht im Gemeinderat oder in einem Ausschuss geben. In den nächsten ein, zwei Jahren müssen wir uns dann überlegen, in welche Richtung wir die VHS lenken wollen. Da gibt es noch keine Tendenzen."

Um der Raumnot etwas entgegenzuwirken, könnte künftig nach Bauarbeiten der Anna-Bender-Saal in Edingen auch für VHS-Zwecke genutzt werden. "Wir versuchen gerade den Bestand zu optimieren", sagte Michler, . Herr Ungerer ist sehr motiviert und hat gute Ideen. Diese unterstütze ich, so gut es geht."

Info: Die VHS Edingen-Neckarhausen hat ab sofort einen Internetauftritt unter www.vhs-en.de.