Weinheim. (RNZ) "Wir bekommen viele Anfragen zur Versorgungssicherheit in Deutschland, was ich gut verstehen kann angesichts der russischen Aggression", informiert Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim. Er zeigt sich erschüttert von den Geschehnissen in der Ukraine und sagt: "Jeder Beitrag zählt, der hilft, den Konflikt zu entschärfen."

Energiesparen zum Beispiel hält er für eine Maßnahme, die mehrere positive Aspekte beinhaltet: "Wir brauchen dann weniger Gas aus Russland, was den Angreifer schwächt. Gleichzeitig tragen wir damit dazu bei, eigene Reserven zu erhöhen." Parallel dazu trage Sparen zum Klimaschutz bei, weil sich der CO2-Ausstoß verringere. "Und bei den Energiekosten macht sich ein geringerer Verbrauch auch bemerkbar." Energiesparen sei ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und Hilfe zur Selbsthilfe.

Peter Krämer. Foto: zg

"Es ist nicht schwer, fünf Prozent des Energiebedarfs zu reduzieren", erläutert Krämer: "Wer die Raumtemperatur zum Beispiel nur um ein Grad Celsius senkt, spart rund sechs Prozent Energie – egal ob Gas, Strom oder Öl. Es gebe aber auch andere Möglichkeiten. Etwas weniger ausgiebig duschen und der Verzicht auf Bäder helfe, Energie für die Warmwasserbereitung zu sparen. Manch Erdgasheizer könne vorübergehend auf andere Energieträger ausweichen, zum Beispiel auf den Holzofen. Auch Klimageräte mit Kühl- und Heizfunktion könnten genutzt werden, um den Verbrauch von Erdgas oder Öl zu reduzieren.

"Deutschland kann zumindest mittelfristig nicht ganz auf russische Importe verzichten – vor allem wegen seiner geopolitischen Lage und der begrenzten Kapazitäten Norwegens und der Niederlande. Aber wir können miteinander daran arbeiten, den Anteil so weit wie möglich zu drücken", erklärt Krämer.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine habe noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Energiewende sei, resümiert er und ergänzt: "Wir müssen schneller unabhängig von Energieimporten werden. Dafür müssen aber zum Beispiel Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden." Er hoffe, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seine diesbezüglichen Bemühungen fortsetzt.

Krämer betont zudem, dass die Stadtwerke "sich schon seit vielen Jahren für eine ganzheitliche Energiewende mit zahlreichen Aktivitäten und Leistungen engagieren". Dazu zähle der Ausbau der Fernwärmeversorgung und Investitionen in die eigene Erzeugung von Ökostrom. Der Stadtwerke-Geschäftsführer unterstreicht jedoch auch, dass Deutschland und die Nachbarländer alles tun, um die Versorgung mit Energie für Haushalte und Einrichtungen wie Krankenhäuser auch im Extremfall sicherstellen zu können.

Dafür gebe es deutsche und europäische Sicherheitsmechanismen, etwa auch Abschaltpläne für energieintensive Betriebe. Er hoffe aber inständig, dass der Konflikt auf diplomatischer Ebene entschärft wird, um vor allem das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beenden.