Schriesheim. (mwg) Die Polizei sucht derzeit mit einem Hubschrauber nach einem 56 Jahre alten Mann in Schriesheim, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim mitteilte, werde besonders im Waldgebiet nach dem Mann gesucht. Laut Polizei soll der Schriesheimer auf Medikamente angewiesen sein.

Der 56-Jährige soll in Schriesheim bekannt sein und wird folgendermaßen beschrieben: Ungefähr 170 cm groß, hagere Statur, mitteleuropäischer Phänotyp, schulterlanges, gewelltes bis lockiges grau-schwarzes Haar. Er macht im Allgemeinen einen ungepflegten Eindruck.

Zurzeit suchen mehrere Polizeibeamte ein Feldgebiet westlich von Schriesheim in Richtung Ladenburg ab. Unter anderem wird ein Mantrailer-Hund und ein Polizeihubschrauber zur Suche nach dem Mann eingesetzt.

Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.