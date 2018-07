Einstimmen auf den Straßenfest-Samstag: Bei der Kapelle AM, die in den Hof in der Mittelgasse 6 einlädt, steht die Musik Im Vordergrund. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Genau 30 Jahre ist es her, seit sie zum letzten Mal beim "Heisemer Straßenfest" dabei war. 1988 war es, als die Kapelle "Ave Maria", kurz "AM", zuletzt im Weber-Hof in der Mittelgasse 6 ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat, wo ganz früher auch der Tischtennis-Verein beheimatet war.

Das 60-jährige Bestehen der Kapelle AM in diesem Jahr gab nun den Anstoß: "Wir machen wieder mal mit!" und "Endlich mal wieder dabei sein und in Hause Musik machen" - darauf freuen sich die knapp 20 Musiker der Kapelle AM jetzt am meisten.

Und so erwartet die Besucher am morgigen Straßenfest-Samstag, 7. Juli, ein buntes Programm mit Musik, Unterhaltung und Spaß für kleine und große Gäste. Im Vordergrund steht natürlich die Musik, aber auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf der Karte steht Weißwurst mit süßem Senf und Brezeln - wahlweise auch als "Weißwurst français" mit Apfelmus.

Für die kleinen Besucher gibt es im Rahmen der Kinder-Olympiade von 12 bis 14 Uhr eine Station mit Dosenwerfen, wo fleißig Punkte auf die Laufkarte gesammelt werden können. Die Großen dürfen sich so lange an einer musikalischen Kostprobe des breiten Repertoires der Kapelle AM erfreuen. "Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein", verspricht der Zweite Vorsitzende Josef Zorn. Das reicht von volkstümlichen Klängen und dem Badener Lied bis hin zur Filmmusik.

Da ist die Kapelle AM schon eine kleine Besonderheit. "Diese Bandbreite decken nur wenige Laienorchester ab", bestätigt Trompeter Norbert Brand. Sakrale Musik spielen sie ebenso gerne wie Unterhaltungs- und moderne Tanzmusik, wobei sie in den letzten Jahren deutlich moderner geworden sind. Gerade proben sie zum Beispiel ein Medley von Tom Jones, das mit dem Song "Sex Bomb" endet. "Das macht allen wirklich wahnsinnig Spaß", erzählen die Bläser.

Zu verdanken ist das insbesondere Dirigent Alexander Kropp, der jeden nach seinen Fähigkeiten individuell fördert. "Ich habe in meinem Leben schon viel Musik gemacht, aber hier gehe ich wirklich gerne hin", sagt eine der Musikerinnen. Sie schätzen "ihren Alex" ganz offensichtlich sehr. Der Probenbesuch der einzelnen Musiker sei lange nicht mehr so gut gewesen, erzählt man. Und gelacht werde bei ihnen auch ganz viel.

"Darum liegt es uns allen besonders am Herzen, dass es weitergeht", sagt Zorn. Und dafür brauchen sie Nachwuchs, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. "Da muss man sich natürlich nach außen präsentieren", sagt Zorn. Und da bietet sich das Heisemer Straßenfest als ideale Gelegenheit an, sich einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Jeder, der Lust und Interesse hat, sich mit einem Instrument zu beschäftigen oder es zu erlernen, ist herzlich eingeladen. Egal, ob jung oder alt, Profi, Neu- oder Wiedereinsteiger. "Wir freuen uns auch über die, die nach längerer Pause vielleicht wieder anfangen wollen mit Musik", sagt Zorn.

Die Besetzung der Kapelle AM besteht momentan aus Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Trompete, Tenorhorn, Posaune, Tuba und Schlagzeug. "Und einen E-Bassisten würden wir uns noch ganz dringend wünschen", sagt Zorn. Nicht wenige der Musiker haben vor gar nicht allzu langer Zeit erst hier bei der Kapelle AM zu ihrem Instrument gefunden. Vorbeikommen und Schnuppern ist also ausdrücklich erwünscht. "Es wird für jedes Instrument jemand da sein", verspricht Zorn.

Info: Wem es beim Straßenfest gut gefallen hat, kann beim nächsten "Instrumentenschnuppern" am Donnerstag, 19. Juli, ab 19 Uhr an der Leutershausener Markthalle vorbeikommen.