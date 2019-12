Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Bei manchem Hirschberger Gemeinderat mögen am Donnerstag Erinnerungen an vergangene Zeiten aufgekommen sein, als im Bürgersaal des Rathauses Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just am Kopfende des Ratstisches in dessen Mitte Platz nahm und gleich neben ihm Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt saß. Es war genau der Anblick, der sich einem noch vor nicht einmal einem Jahr bei Gemeinderatssitzungen bot, als Just noch Hirschbergs Bürgermeister und Gänshirt Hauptamtsleiter war.

An diesem Abend war es jedoch die Sitzung des Abwasserverbands "Oberer Landgraben", die Just als dessen (noch) Vorsitzender zunächst leitete. Nach den ersten Tagesordnungspunkten löste sich diese Sitzordnung allerdings auf. Die Versammlung wählte Gänshirt einstimmig zu ihrem Vorsitzenden und ebenso ohne Gegenstimme Just zu dessen Stellvertreter, woraufhin beide ihre Plätze tauschten.

Die letzten Amtshandlungen Justs als Verbandsvorsitzender richteten sich ebenfalls in die Vergangenheit, galt es doch mit Weinheims ehemaligem Oberbürgermeister Heiner Bernhard sowie den langjährigen Gemeinderäten Fritz Bletzer, Otfried Ramdohr und Andrea Reister Vertreter Hirschbergs und Weinheims in der Verbandsversammlung zu verabschieden. Bernhard war nach dem Ende seiner Amtszeit vor mehr als einem Jahr aus diesem Gremium ausgeschieden. Die drei Gemeinderäte traten bei der letzten Kommunalwahl entweder nicht mehr an oder wurden nicht wiedergewählt.

Fritz Bletzer ergriff als "Dienstältester" – schließlich hatte er fast 40 Jahre diesem Gremium angehört – daraufhin das Wort. "Damals wollte ich partout nicht in diese Verbandsversammlung", erinnerte er sich. Heute würde er sich ärgern, wenn er ihr nicht angehört hätte, denn es sei ein Verband "vom Feinsten".

Die Versammlung genehmigte anschließend einstimmig die Jahresrechnung fürs vergangene Jahr und den Wirtschaftsplan fürs kommende. "Im Jahr 2018 betrug die Neuverschuldung 340.000 Euro", ging Verbandsrechner Rolf Pflästerer auf den Jahresabschluss 2018 ein. Das waren 80.000 weniger als im Wirtschaftsplan vorgesehen, da Ausschreibungsergebnisse für die Kanalsanierung besser ausfielen als zunächst angenommen.

Mit gut 507.000 Euro fällt auch der Haushalt des Verbands für das Jahr 2020 um rund 130.000 Euro geringer aus als noch im laufenden Jahr. Das sei auf die geringen Aufwendungen für den Unterhalt der Anlagen des Verbands zurückzuführen, so Pflästerer. Die Verschuldung könne somit um gut 84.000 Euro auf knapp 1,4 Millionen Euro zurückgeführt werden.

Doch diese positive Entwicklung wird nicht anhalten. Denn mit der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens "Sand" steht nach der Kanalsanierung ein weiteres Großprojekt an, das voraussichtlich 2,1 Millionen Euro kosten und das nur durch weitere Kreditaufnahmen zu finanzieren sein wird.

Der Geschäftsführer des Abwasserverbands "Bergstraße", Hubert Ensinger, wies zudem darauf hin, dass der Pumpensumpf beim Regenrückhaltebecken "Sand" ebenfalls dringend saniert werden muss. Darüber hinaus habe der Schaden an der Auslaufleitung des im Klärwerk gereinigten Wassers im September Kosten von rund 1,2 Millionen Euro verursacht.

"Wir können der Auslaufleitung nicht mehr trauen", sagte Ensinger. Er begründete damit den vorgesehenen Bau zweier neuer Leitungen, die das Wasser vom Klärwerk im Westen Weinheims in die Neue Weschnitz leiten sollen. Dadurch würden auf den Abwasserverband "Bergstraße", dem auch die Gemeinde Hirschberg angehört, weitere hohe Kosten zukommen.