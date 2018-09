Hirschberg-Großsachsen. (make) Ein dunkelblaues, verschmiertes Graffiti-"Tag" befleckt seit Sonntag die weiße Fassade einer Hauswand im Bürgermeister-Mayer-Weg. Doch das ist beileibe nicht die einzige illegale Bemalung, über die sich die Hirschberger in der letzten Zeit geärgert haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Eichendorff-, Großsachsener-, Jahn-, und Ulmenstraße, in der Breitgasse sowie auch in der Straße Netztal im unmittelbar angrenzten Weinheim-Hohensachsen zum wiederholten Mal zu Schmierereien gekommen.

Neben Versorgungs- und Verteilerkästen sind vor allem Sitzbänke und Hausfassaden von den bisher unbekannten Tätern verunstaltet worden. "Wirklich schlimm", ärgert sich ein Anwohner, der kopfschüttelnd auf die illegal bemalte Garagen-Wand seines Nachbarns blickt. "Vor allem das Ausmaß dieser Schmierereien finde ich besorgniserregend", sagt er und fügt an, dass der "Schmierfink" obendrein nicht besonders künstlerisch begabt sei.

Das sogenannte Graffiti-Tag gilt in der Szene als die "Unterschrift" des Sprayers - eine Tradition aus den Subkulturen der Vereinigten Staaten. Ziel der illegalen Verbreitung ist es häufig, in einem Bezirk möglichst präsent zu sein, wodurch unter den Straftätern eine gewisse Wettkampfkultur entsteht. Den Schaden davon tragen wie auch in diesem Fall die Eigentümer, die die Reinigungskosten für die ungewollten Bemalungen tragen müssen.

"Die Ermittlungen laufen. In der Region kommen Sprayereien leider häufiger vor", sagt Sabrina Wettstein von der Polizei Schriesheim. Da der Versicherungsschutz Graffiti-Schäden nur in speziellen Fällen mit einschließt, kann die aufwendige Entfernung vor allem Privatpersonen teuer zu stehen kommen. Teuer werden kann es vor allen Dingen für die Täter. Angefangen von der Erstattung des Schadens drohen ihnen Sozialstunden bis hin zu Freiheitsstrafen. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter Tel. 0 62 03/ 6 13 01 zu melden.