Weinheim. (web) "Klein gegen Groß – Auf los geht’s los!" Der Spruch von Erfolgsmoderator Kai Pflaume begleitet das Fernsehpublikum der ARD regelmäßig durch die Samstagabende. Wie beim früheren ZDF-Klassiker "Wetten, dass..." meistern bei "Klein gegen Groß" weitestgehend unbekannte Menschen Herausforderungen, während die Prominenz der Nation auf dem Studiosofa Platz nimmt. Das besondere an dem ARD-Format ist allerdings, dass Kinder in verschiedenen Disziplinen Erwachsene herausfordern – und zwar keine geringeren als die Promigäste selbst.

Wenn die nächste Ausgabe von "Klein gegen Groß" am kommenden Samstagabend, 4. Januar, von 20.15 Uhr an über die Bildschirme flimmert, ist ein elf Jahre alter Weinheimer dabei. Eine Kölner Agentur hat sich am Montag an die Medien gewandt und in einer eher dürren Mitteilung angekündigt, dass der kartbegeisterte Elias aus Weinheim den ebenfalls motorsportaffinen Internet-Star Felix von der Laden herausfordern will.

Herausforderer fährt Kart beim MSC Oberflockenbach

"Die Motorsportbegeisterten müssen durch Driften mit ihrem Kart so viele Bälle wie möglich ins Ziel bringen. Wer die meisten Punkte erzielt, gewinnt das Duell", steht in der Mitteilung. Beziehungsweise hat das Duell gewonnen, wie es eigentlich heißen müsste. Denn die für kommenden Samstag terminierte Sendung ist längst "im Kasten". Und genau das ist das Problem: Denn weder Elias selbst noch sein Vater Martin Gatzemeier durften am Neujahrstag aus dem Nähkästchen plaudern.

Sie seien vertraglich verpflichtet, keine Angaben zur Sendung zu machen. Jedenfalls nicht, ohne sich mit den Verantwortlichen abzusprechen, bedauert der eigentlich offen-sympathisch auftretende Martin Gatzemeier, den die RNZ im Umfeld des Motor-Sport-Clubs (MSC) Oberflockenbach ausfindig machen konnte.

Auch Elias’ Kontrahent, der 25-jährige Webvideoproduzent von der Laden, muss dichthalten. Jedenfalls ist auf "Youtube" bisher nichts zu der "Kart-Ball-Wette" zu finden.