Von Volker Knab

Weinheim. Weit über 1000 Besucher haben sich am Sonntag zum zehnten Geburtstag des Hector Sport-Centrums (HSC) der TSG Weinheim locken lassen. Sie wurden nicht enttäuscht. Das Jubiläumsfest enthielt ebenso Sportangebote wie Informationen. Mit einer Laufkarte konnten junge und ältere Besucher an zehn pfiffig angelegten Stationen ihre Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft unter Beweis stellen. Da das HSC mit der darin beheimateten Kinder-Sport-Schule (KiSS) eine konzeptionell breit angelegte Kinder- und Jugendsportförderung betreibt, tummelten sich am Jubiläumstag besonders viele Mütter und Väter mit ihren Kindern im Haus.

Thorsten Wild beispielsweise, der mit seinen beiden Söhnen Paul, neun Jahre alt, und Leon, elf, gerade eine Station gemeistert hatte, die viel Balancierfähigkeit erforderte. Seine Jungs sind Mitglieder bei der TSG. Da bot es sich an, hierherzukommen. „Ich wollte einfach mit den Kindern Spaß haben. Die haben das auch ganz hervorragend vorbereitet“, beurteilte er das Programm positiv, bevor er mit seinen Söhnen die nächste Station besuchen ging.

Weil Sport von Anfang an Spaß machen muss

Zudem konnten er und andere Eltern sich von ihren Kindern zeigen lassen, was diese schon alles gelernt hatten in der KiSS. In drei über den Jubiläumstag hinweg verteilten Blöcken fanden die Vorführungen statt, die sonst auf der KiSS-Jahresabschlussfeier den Eltern gezeigt werden. Dabei stellten sich die einzelnen Gruppen der KiSS jeweils in einer kleinen Show vor. Die Kindersportschule begleitet die Kinder ab dem Alter von 15 Monaten mit den „Windelflitzern“, über die Mini-KiSS und dann unterteilt in verschiedene Altersstufen bis zwölf Jahre. Dabei wechseln die sportlichen Schwerpunkte. In der letzten Altersstufe profilieren die Kinder sich dann in zwei Sportangeboten. Zudem gibt es im HSC eine Wasser-KiSS.

Insgesamt geht das Konzept der Kindersportschule und des Hector Sport-Centrums voll auf, wie die Zahlen zeigen. Die TSG geht von 3500 bis 4000 Besuchern pro Woche aus, davon sind mindestens 1500 Kinder und Jugendliche. In den oberen Stockwerken des HSC ist der Fitnessbereich untergebracht, wo Erwachsene bis ins hohe Alter trainieren. Nach TSG-Angaben sind mehrere der Kunden über 90 Jahre alt. Das HSC versteht sich daher als Mehrgenerationenhaus für Sport und Bewegung. Die sportliche Begleitung der Weinheimer beginnt hier bereits kurz nach der Geburt mit dem Angebot „Babys in Bewegung“.

Um die zehn verschiedenen Sport- und Bewegungsstationen auf dem Laufzettel unterzubringen, wurden beim Jubiläumstag die Räume im Erdgeschoss und im zweiten Obergeschoss genutzt. Da galt es, bei der Station „Bergball“, Medizinbälle von unterschiedlicher Größe und verschiedenem Gewicht auf einer gekippten Puddingmatte in Hanglage mit Schwung nach oben zu befördern. Bei einer der anderen Stationen waren Balance, Gefühl und Kraft gefordert. Die Station war zusammengestellt aus verschiedenen Turngeräten und glich einem Abenteuer-Pfad. Da musste zunächst ein Kasten erklommen und dann mit einem Seil eine Pudding-Matte überwunden werden. Mit etwas Fantasie hätte dies auch eine „Liane“ sein können, mit der die TSG-Besucher eine „Schlucht“ meistern, ehe es später auf einem Steg über einen „Wildbach“ ging. Tatsächlich galt, auf einem Barren die Balance zu halten.

Der Spaßfaktor liegt dem Team von der KiSS besonders am Herzen. „Wir wollen die Grundlagen für lebenslange Freude an Sport und Bewegung schaffen“, erläuterte Alexander Erg, einer der beiden Geschäftsführer der TSG Weinheim. Gemeinsam mit seinem Kollegen Matthias Stöhrer hatte er federführend das Programm für den Jubiläumstag entwickelt. Beim Jubiläumstag waren alle Mitarbeiter gefordert. „Betreuung hat bei uns einen hohen Stellenwert“, so Geschäftsführer Stöhrer.

Das Haus habe viele Festangestellte, darunter viele Fachleute, und bilde auch im Rahmen des Dualen Studiums aus.