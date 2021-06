Hirschberg-Leutershausen. (ans) Eigentlich ist Daniela Wenisch gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Eigentlich. Denn die 40-Jährige wird ab 3. Juli die zweite Hundefrisörin in Leutershausen sein und hat sich schon einen Platz im hinteren Bereich von "Ines’ Hundehütte" in der Hauptstraße eingerichtet. Mit "Trimm und Struppi" macht sich die dreifache Mutter selbstständig und steigt quasi als Partnerin in den bereits bestehenden Hundefriseursalon ein.

"Ich glaube, ich bin wahrscheinlich die einzige Hundefriseurin, die keinen eigenen Hund hat", sagt die fröhliche gebürtige Kasselerin und lacht. Das ist paradoxerweise auch einer der Gründe, warum Wenisch den Beruf ergriffen hat. Sie sei mit Hunden groß geworden und liebt Tiere über alles. Aber: Durch Allergien bei Mann und Kindern kann sie zu Hause keine eigenen halten. Außerdem hat sie eine große Affinität zu Haaren und hat bei ihren Töchtern schon immer gern Flechtfrisuren gemacht.

Daher kam bei ihr der Wunsch auf, neben einem Bürojob noch etwas Praktisches in diesem Bereich zu machen, sozusagen einen Ausgleich zu finden und ihre private Leidenschaft ebenfalls zum Beruf zu machen. Ende vergangenen Jahres beschloss Wenisch, die es der Liebe wegen an die Bergstraße verschlagen hat: "Ich will Hundefriseurin werden." Also informierte sie sich, überlegte auch kurz, ob sie einen mobilen Dienst anbieten soll, entschied sich aber dagegen: "Da kann man nicht immer die ganze Bandbreite der Hundepflege anbieten."

Sie stieß auf Ines Richter, die sich im September vergangenen Jahres mit "Ines’ Hundehütte" in Leutershausen selbstständig gemacht hat. Weil sie aber nicht als deren Konkurrenz auftreten und sie schon mal "vorwarnen" wollte, dass sie auch in den Beruf einstiegen möchte, kontaktierte sie die Hundefriseurin kurzerhand. Die beiden Frauen trafen sich auf einen Kaffee – und waren sich sofort sympathisch. Später entstand die Idee, dass sich Daniela Wenisch selbstständig macht und sich die beiden gegenseitig unterstützen. So können sie auch mal beruhigt in den Urlaub gehen und sich gegenseitig bei einem Notfall vertreten.

Daniela Wenisch wird freitags- und samstagsvormittags Termine anbieten, denn eigentlich macht sie den Beruf in ihrer Freizeit. Ab 1. Juli ist sie Angestellte der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in der Personalabteilung. Auf diesen Job freut sie sich auch schon, schätzt dort jetzt schon Chefs und Kollegen, die mit Verständnis auf ihr Anliegen, auch als Hundefriseurin arbeiten zu wollen, reagiert haben. Sie wird dort zu 60 Prozent und an vier Tagen die Woche arbeiten.

Also viel Neues für die Frau, die gerade erst am Freitag ihre – nicht staatlich anerkannte – Ausbildung in Speyer erfolgreich absolviert hat. Aber auch Ines Richter hat sie schon fleißig über die Schulter geschaut und einiges von ihr gelernt. Zudem hat sie beispielsweise einen mehrstündigen Kurs im Trimmen, einer schweißtreibenden, mehrstündigen Angelegenheit, absolviert, woher übrigens auch der Name ihres Unternehmens "Trimm und Struppi" rührt, angelehnt an die berühmte Zeichentrickserie "Tim und Struppi".

Doch wie schafft sie das alles? Zwei Jobs und drei Kinder – Zwillinge im Alter von fünf und eine Tochter im Alter von acht Jahren? Wenisch erzählt, dass sie zuletzt Au-pair-Unterstützung zu Hause hatte und ihr Mann, der im Homeoffice arbeitet, ebenfalls kräftig mit anpackt.

Als sich die RNZ-Redakteurin verabschiedet, knuddelt Daniela Wenisch Felix, den einjährigen Hund von Ines Richter gerade und verwöhnt ihn mit Leckerlis. Da sieht man schon: Hier wird sich "Struppi" wohlfühlen.