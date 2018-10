Von Anna Manceron

Ladenburg. Bei dem Moorbrand in der Nähe von Meppen, Niedersachsen, waren insgesamt 1900 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Einer von ihnen ist Manuel Schwindt vom THW-Ortsverband Ladenburg. Gemeinsam mit einem Kollegen verbrachte er Ende September fünf Tage in der Gemeinde Stavern, die unmittelbar von dem Brand betroffen war. Mit der RNZ sprach der Gruppenführer über seine Eindrücke vor Ort und den Kontakt zu den Anwohnern.

Herr Schwindt, Sie waren Teil des ersten Zweierteams aus Ladenburg, das in Stavern im Einsatz war. Warum wurden gerade Sie dafür ausgewählt?

Man hat einen Kraftfahrer und einen Maschinisten gesucht - ich bin beides. Am Mittwoch kam der Anruf, ob wir am Freitag da sein könnten. Eine halbe Stunde später hieß es dann: "Bitte fahrt sofort los." Da habe ich meine Tasche gepackt und bin gemeinsam mit meinem Kollegen auf die Autobahn gefahren.

Bei dem Moorbrand nahe Meppen kam die Spezialpumpe des Ladenburger Ortsverbands zum Einsatz. Bis zu 15 000 Liter pro Sekunde schafft das gute Stück. Foto: THW Ladenburg

Wie hat das so schnell geklappt?

Das geht natürlich nur, wenn die Familie und der Arbeitgeber mitspielen. Ich war früher bei der Bundeswehr, deswegen sind meine Frau und ich mittlerweile sehr geübt darin, unsere Planung kurzfristig umzuwerfen. Ohne ihre Rückendeckung wäre das niemals möglich gewesen. Gott sei Dank hat sie spontan Unterstützung von den Großeltern bekommen, die als Babysitter eingesprungen sind. Auch bei meinem Arbeitgeber, den Johannitern, bin ich auf offene Ohren gestoßen.

Meppen liegt rund 470 Kilometer von Ladenburg entfernt. Warum war Ihr Ortsverband an der Aktion beteiligt?

Die Ortsverbände aus Meppen, Bremen Nord, Hameln und der näheren Umgebung waren ja alle schon im Einsatz. Wir waren quasi nur zur Unterstützung da und als Back-Up, falls eine Pumpe ausfällt. Das THW Ladenburg wurde gefragt, weil wir eine spezielle Pumpe haben. Davon gibt es in ganz Deutschland nur 16 Stück.

Und was ist so besonders an dieser Pumpe?

Man kann damit in sehr kurzer Zeit sehr viel Wasser bewegen. Die Spitzenleistung liegt bei 15.000 Litern pro Minute, da steckt unheimlich viel Kraft dahinter. Seit Kurzem gibt es eine Pumpe, die noch mehr schafft: 25.000 Liter pro Minute. Vielleicht kriegen wir auch so eine, aber das steht noch nicht fest.

Wie sah denn Ihr Arbeitsalltag aus?

Abwechslungsreich. Zum einen haben wir die Einsatzkräfte vor Ort beraten, wo man Pumpen aufbauen und Pumpstrecken verbessern könnte. Zum anderen waren wir ja mit unserer eigenen Pumpe als Back-Up da. Für meinen Kollegen und mich hieß das täglich zwölf Stunden Arbeit und 24 Stunden Bereitschaft.

Und kam Ihre Pumpe dann auch zum Einsatz?

Ja, am letzten Tag meines Aufenthalts in Stavern. Das Ablöseteam aus Ladenburg war schon unterwegs zu uns, aber wir beide mussten die Leitung und den Adapter für die Pumpe legen. Die anderen Ortsverbände haben uns dabei geholfen.

Wie lief denn die Zusammenarbeit mit den anderen THW-Ortsverbänden?

Super! Ich war richtig erstaunt, dass das so gut funktioniert hat. Da sieht man, dass wir bundesweit alle die gleiche Ausbildung und Ausstattung haben.

Und was war für Sie der eindrücklichste Moment bei diesem Einsatz?

Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung war absolut überwältigend. Da wurden Gottesdienste für uns Helfer organisiert, und die Landfrauen haben hunderte von Kuchen gebacken. Dabei war das alles überhaupt nicht selbstverständlich. Denn die Stromaggregate und Pumpen, die wir aufgebaut hatten, machten ziemlich viel Lärm. Aber das hat die Menschen dort nicht gestört. Manche haben uns sogar angeboten, dass wir bei ihnen duschen können.

Haben Sie das Angebot angenommen?

(Lacht.) Nein. Ich war mit 500 anderen Helfern in einem Bereitstellungsraum untergebracht. Das war eine richtige Zeltstadt mit Stromaggregaten, Feldbetten, Toiletten und eben auch Duschen. Zunächst haben mein Kollege und ich in einem Zelt mit zehn anderen Helfern übernachtet. Später sind wir ins Gemeindehaus in Stavern umgezogen.

Manuel Schwindt ist seit drei Jahren ehrenamtliches Mitglied beim THW-Ortsverband Ladenburg. Der 35-Jährige ist verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt in Hemsbach. Nach einer Ausbildung zum Rettungsassistenten verpflichtete er sich bei der Bundeswehr. Dort arbeitete er zwölf Jahre lang als Zugführer und Oberfeldwebel, bevor es ihn zurück ins "zivile Leben" zog. Seit 2015 ist Schwindt als Ausbilder bei den Johannitern in Viernheim tätig. Beim THW Ladenburg leitet er eine Bergungsgruppe aus neun Helfern.

[-] Weniger anzeigen

Der Moorbrand war Anfang September ausgebrochen und wurde erst fünf Wochen später gelöscht. Warum hat das so lange gedauert?

Weil Moor richtig fies ist. Der Torf hat so viel Sauerstoff gespeichert, dass die Glutnester unter der Erde ungestört weiterleben können. Selbst dann, wenn man an der Oberfläche nichts mehr davon sieht. Das war auch für uns Helfer ein großes Problem. Einmal habe ich gesehen, wie ein Lkw über einen Riss im Boden gefahren ist. Wenige Sekunden später kam an dieser Stelle eine zwei bis drei Meter hohe Feuersäule emporgeschossen.

Sind Sie bei dem Einsatz auch an Ihre persönlichen Grenzen gekommen?

Nein, aber es war schon anstrengend. Zwölf Stunden Einsatz am Tag und ständig das Funkgerät am Ohr - das geht nicht spurlos an einem vorüber. Als ich wieder zuhause war, habe ich erst mal nichts mehr gebraucht - außer meinem Sofa.

Noch immer ist unklar, wie hoch dosiert das Kohlenmonoxid war, das bei dem Brand freigesetzt wurde. Als Helfer waren Sie dem ja besonders ausgesetzt. Machen Sie sich jetzt Sorgen um Ihre Gesundheit?

Überhaupt nicht. Das Bundesumweltamt hat ja ständig Messungen vorgenommen, als wir vor Ort waren. Die haben keine gesundheitsgefährdenden Stoffe gefunden, sonst hätte man uns auch evakuiert. Das einzig nervige war der permanente Rauchgestank. Das hat gerochen, als ob ein Nachbar ein Lagerfeuer anzündet und Laub verbrennt. Und was die anderen Schadstoffe angeht: Unser Dienstherr, die THW-Leitung, will mit Bundeswehr und Feuerwehr den Moorboden genau untersuchen. Das Gebiet wird ja seit dem Ersten Weltkrieg als Testgelände für Munition genutzt. Wer weiß, was da alles vergraben liegt. Aber da vertraue ich den ABC-Erkundern der Bundeswehr. Die finden alles.

Wie haben Sie denn die Organisation vor Ort erlebt?

Sehr gut. Es gab einen E-Mail Newsletter, die "Feldpost", mit dem wir jeden Tag über die Lage informiert wurden. So wussten wir immer, wie das Wetter wird und wie viele Schlauchstrecken verlegt wurden. Das THW hat sich allgemein sehr gut um seine Helfer gekümmert. Da hat man wohl aus früheren großen Einsätzen wie beim Elbehochwasser 2002 gelernt.

Was hat sich seitdem verändert?

Die Logistik ist besser geworden. Zum Beispiel wird stärker darauf geachtet, dass genug Ersatzkleidung für die Helfer bereit liegt - falls die Stiefel kaputt gehen oder die Schutzkleidung reißt. Und es wird mehr Wert auf gutes Essen gelegt. Das ist beides sehr wichtig, um die Leute bei der Stange zu halten. Schließlich arbeiten 99 Prozent von uns THW-lern ehrenamtlich.

Und warum engagieren Sie sich beim THW?

Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, mich ehrenamtlich einzubringen. Da ich hauptberuflich bei den Johannitern arbeite, wollte ich meine Freizeit nicht auch noch beim Rettungsdienst verbringen. Zur Feuerwehr wollte ich nicht, weil ich nicht der erste sein will, der in ein brennendes Haus rennt. Beim THW hat man für alles ein bisschen mehr Zeit, das gefällt mir. Die Ausrückzeit ist ja in der Regel wesentlich länger als bei der Feuerwehr. Meine Frau ist übrigens auch Mitglied beim THW, als Feldköchin. Als ich weg war, hat sie auch viel Unterstützung aus dem Ortsverein bekommen. Zum Beispiel haben die Kollegen auf unsere Tochter aufgepasst. Zu wissen, dass meine Frau nicht allein ist, hat mir in dieser Situation sehr geholfen. Das ist das, was Kameradschaft für mich ausmacht.