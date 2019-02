Edingen-Neckarhausen. (sti) "Singt’emol de Ullmer!", so heißt es mit Sicherheit irgendwann am Abend, wenn Erich Hoffer und Stips Kraus-Vierling in ihrer Heimatgemeinde Edingen-Neckarhausen Musik machen. Denn der im Kurpfälzer Dialekt gereimte "Angler Rap", eine Hommage an den unvergessenen "Ullmer-Sigges" und dessen Sportfischerkollegen vom Edinger Anglerverein, ist seit drei Jahrzehnten Kult im Ort. Wenn "de Erisch un de Schdipps", also Erich und Stips, früher mit ihrer Tanzkapelle "Hoffer’s Men" auftraten, wenn sie später als "Kongo-Duo" loslegten - benannt nach dem "Edinger Kongo", dem alten Gebiet neckarabwärts ab der Kuhgasse - und auch wenn die Beiden heute live in die Klaviertasten und Gitarrensaiten greifen, dann ist der "Ullmer-Song" stets Pflicht.

Zumal, wenn die feierfreudigen Handballer des TV Edingen im Zelt oder Saal sind; denn die erkoren das Lied längst zur Hymne. Schon beim ersten Refrain "Oh, oh, oh, die Angler, die sin do" singen die meisten mit. Spätestens aber beim "Ullmer, Ullmer, mach sie heiß, mit einer Dose Mais!" ist jeder dabei.

Wobei diese Refrain-Zeilen als einzige in Hochdeutsch gehalten sind; und das liegt am "Alpen-Rap" der "Ersten Allgemeinen Verunsicherung". Dieser Jux-Song lieferte Erich Hoffer, seinem Schwager "H.-P." Müller und dessen Bruder "Rolle" um 1985 bei einem geselligen Fischfang-Hock am Neckar mit der ebenfalls hochdeutsch belassenen Zeile "Sepp, Sepp, mach sie heiß, mit Deinem Edelweiß!" die erste Idee. Das Kurpfälzische schied auch beim Angler-Refrain aus: "Ullmer, Ullmer, mach se heiß, mit’erer Dos’ Mais!" - das hätte schwer geholpert. Aber schon bei Hoffers genialer Fortsetzung "Schmeiß’ noch e paar Kardoffel nei, dann sin’ die Karpfe heiß" hatte der Dialekt die Anglerfreunde ja wieder.

Der verstorbene "Ullmer-Sigges" ist Refrain-Held des "Angler Rap".

Die Strophen übers "Keenigsangle vun der Zeil bis zum Schdäänerne Disch" bastelten Hoffer und Kraus-Vierling damals noch im Keller unterm OEG-Bahnhof "Edingen (Baden)". Senior-Bandleader Blasius Hoffer war OEG-Fahrer; so durften seine "Hoffer’s men" viele Jahre lang dort proben. Im Gegenzug spielten sie bei den Betriebsfeiern zum Tanz auf.

Noch ein paar Hinweise zum Songinhalt: Die "Zeil" ist eine vom Ufer aus ein Stück in den Fluss führende Sandstein-"Zeile", wie es sie als Relikt aus der Schiffsreiter-Zeit noch vielerorts entlang des Neckars gibt. In Edingen ist meist, so auch im Lied, die "Zeil" im "Kongo", zwischen Oberer und Unterer Neugasse, gemeint. Der"Schdännerne Disch", sprich der "Steinerne Tisch", hat dem idyllischen TVE-Gelände unter der alten Jahnturnhalle seinen Namen gegeben. "Der Beckerle", der "am Rodhaus", also beim Rathaus, "sei Plätz’l reserviert" hat, ist der erfahrene Sportfischer Karl-Heinz Köhler. Den Spitznamen bekam er vom erlernten Bäcker-Beruf. Zur Hausstrecke des Anglervereins hat er es nicht weit: Köhler wohnt im "alde katholische Parrhaus an der Hauptstrooß", wie die Edinger sagen, und muss also "zum Angle bloß die Gass nunner".

Der Songtext 1) Der Negga is'n schääner Fluss, do drin, do schwimme Fisch. Beim Keenigsangle hocke se vun der Zeil bis zum Schdäänerne Disch Mir hänge unser Angel nei, obs reat oder schneit; Bei jed'm Wedder wird gefischt - mir Angler sin' bereit. Refrain) Un der Fisch sachd: "Oh, oh, oh, die Angler, die sin do! Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!" 2) Am Rodhaus hot der Beckerle sei Plätz'l reserviert. Made, Wirmer, Brood un Mais hodder alles schun prowiert. Der Ullmer helt die Angel raus, acht Meter isse lang. Die Karpfe gucke zum Wasser naus und saache: "Uh! Uns werd's bang!" Refrain) Un der Fisch sachd: "Oh, oh, oh, die Angler, die sin do! Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!" Alle) "Ullmer, Ullmer, mach sie heiß, mit einer Dose Mais! Schmeiß noch e paar Kardoffel nei, dann sin die Karpfe heiß! 3) Die Stoppuhr leeft, die Zeit is knapp, un heit zählt jedes Gramm. Voll motiviert, voll konzentriert, so stehe se im Schlamm. Noch fimf Minudde, dann is Schluss, dann steht der Keenisch fescht. Wer jetzt noch nix im Ähmer hot, dem hilft blos noch'n Hescht, Refrain) Un der Hescht sachd: "Oh, oh, oh, die Angler, die sin do! Oh, oh, oh, die Angler, die sin do!" Alle) "Ullmer, Ullmer, mach sie heiß, mit einer Dose Mais! Schmeiß noch e paar Kardoffel nei, dann sin die Karpfe heiß!

Dass die Petrijünger ihr Hobby bei jedem Wetter pflegen, "ob’s reat, odder schneit", ist sicher auch dem Beißverhalten der Fische geschuldet. Jedenfalls handelt es sich bei "s’reat" um fast schon anachronistisches Kurpfälzisch. Heute heißt es meist Dialekt-schwächelnd: "s’reegnt".

Zum Schluss "awwer ah noch ebbes zum Ullmer-Sigges selwer", also zu unserem Refrain-Helden: Siegfried Ullmer war von klein auf und bis zu seinem Tod vor einigen Jahren ein leidenschaftlicher Angler. Bei den Fischerfesten und bei Veranstaltungen anderer örtlicher Vereine half er stets mit Fleiß und Bärenkräften. Am liebsten aber radelte Ullmer in der Freizeit "mit seiner Gert, de Hooke, de Köder un de annere Angelsache" seinen geliebten Neckar hinunter.

Wenn man ihn ansprach, ergab sich manchmal ein kleiner Plausch, wobei er nie viele Worte machte. Und einmal, als er gefragt wurde, was er denn an den Haken bekommen wolle, etwa "Roodaache" (Rotaugen), "Barwe" (Barben) "Bräse" (Brassen) oder "Knilps" (Döbel) - da meinte der "Sigges" auf die Frage: "Uff was geesch’n?" nur ganz lakonisch: "Uff Fisch!"

Info: Die Zeilen des "Angler Rap", besser bekannt als "Ullmer Song" stehen links im Kasten. Wer sich das Lied anhören möchte, kann das auf Youtube machen: https://www.youtube.com/ watch?v=f5X27e4cCOM