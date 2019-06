Edingen-Neckarhausen. (nip) Die erste Hitzewelle dieses Sommers steht in dieser Woche bevor. Wie sich die heißen Temperaturen auf einen Getränkehandel in Edingen-Neckarhausen auswirken, zeigt das SWR-Fernsehen am heutigen Montag in einem Landesschau-Wetterbeitrag.

Wetterreporterin Natalie Akbari traf einen Fahrer eines Getränkehandels, der Privatkunden beliefert. Sie begleitet ihn bei der Arbeit und erfuhr unter anderem, bis zu wie viele Getränkekisten er während heißer Perioden täglich ausliefert.

Info: Landesschau im SWR-Fernsehen am Montag, 24. Juni, von 18.45 bis 19.30 Uhr.