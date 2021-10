Bergstraße. In der Region Weinheim hat Ignatz heftig gewütet. Im Schlosspark und an mehreren anderen Stellen der Stadt wurden Bäume irreparabel beschädigt, sodass nur die Fällung übrigblieb.

Der Schlosspark ist aus Sicherheitsgründen kurzfristig geschlossen worden. Nach Angaben der Stadt Weinheim mussten dort eine Roteiche und eine Buche gefällt werden – die Sturmschäden waren einfach zu groß.

Ein Stück unterhalb des Parks ist ebenfalls ein Baum dem Sturm zum Opfer gefallen: Aus einer Robinie im Bereich der Moltkestraße brachen Teile der Baumkrone weg. Auch hier blieb nur die 100-prozentige Beseitigung übrig.

In der nördlichen Innenstadt traf es zwei alte Ginkgo-Bäume, die im Hagander Park stehen. Die Bäume seien beschädigt, könnten aber durch eine "Kronenpflege" erhalten werden, teilt die Stadt unter Berufung auf ihren Baumschutzexperten Bernhard von Hirschheydt mit. Er kontrolliert den Baumbestand in der Stadt und ist im Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung beschäftig.

Aus dem Stadtgarten und auch vom Gelände des Alten Friedhofs hat er keine Schäden zu vermelden, wobei der frühere Friedhof derzeit gesperrt ist. Durch die dortigen 150 Jahre alten Platanen könnten noch Schäden eintreten.

In der Weststadt steht noch heute die Fällung einer Platane in der Kurt-Schuhmacher-Straße an. Auch an diesem Baum sei ein großer Sturmschaden zu verzeichnen, teilt die Stadt mit. Die Straße ist jedoch frei.

In den Bereichen Stettiner Straße und Daffinger Weg sind derzeit keine Schäden erkennbar.

Bisher eher ruhig verlief es für die Schriesheimer Feuerwehr. Nur im Rindweg brach ein größerer Ast ab, der eine Telefonleitung zerrissen hat und auf die Straße fiel. Die Feuerwehr beseitigte ihn. Der Waldkindergarten im Weiten Tal fand Unterschlupf im Feuerwehrhaus, weil es für die Kinder zu gefährlich im Freien war. Am Huberweg drohte ein Baum auf einen zweiten zu stürzen – und beide gemeinsam auf die Fahrbahn. In einem zweistündigen Einsatz gelang es der Feuerwehr, das zu verhindern.

Bislang keinen Sturm-Einsatz gab es für die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg, wie Kommandant Peter Braun auf RNZ-Anfrage sagte.