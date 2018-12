Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. (man) Wegen eines technischen Defekts ist in Teilen von Ladenburg und Edingen-Neckarhausen am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. "Der erste Hinweis ging um 8 Uhr ein", sagte Kreisbrandmeister Udo Dentz von der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar gestern auf RNZ-Nachfrage. Insgesamt habe der Störfall rund zweieinhalb Stunden gedauert. "So gegen 10.30 Uhr hatten dann alle Haushalte wieder Strom", sagte Dentz. Die Ursache für den Ausfall sei eine technische Störung in einer Leitung gewesen, so der Stromversorger Netze BW.

Während des Ausfalls waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ladenburg und Edingen-Neckarhausen mit einem Bereitschaftsdienst im Einsatz. Im Ladenburger Gerätehaus versammelten sich 15 Kameraden, in Edingen und Neckarhausen je zwei. Die Brandschützer riefen auch bei den örtlichen Pflegeheimen an oder fuhren dort vorbei, um zu schauen, ob diese Hilfe brauchten.

Im Johanniter-Haus am Waldpark sprangen die Wehrleute dann mit einem Notstromaggregat ein. Dort waren drei Atemschutzgeräte von dem Stromausfall betroffen. "Die Geräte haben zwar einen Akku, mit dem man eine gewisse Zeit ohne Strom überbrücken kann", berichtete der Kommandant der Ladenburger Feuerwehr, Harald Lange, am Mittwoch im Gespräch mit der RNZ. Aber: "Weil unklar war, wie lange der Ausfall dauern würde, sind wir zur Unterstützung dazugekommen." Einen richtigen Notfall habe es jedoch nicht gegeben, so Lange.

Auch in Edingen-Neckarhausen blieben die Telefone in beiden Feuerwehrgerätehäusern ruhig. Laut Gesamtkommandant Stephan Zimmer waren dort vor allem das Gebiet Wingertsäcker in Neckarhausen und der Ortsteil Neu-Edingen betroffen. "In Edingen sind uns keine Ausfälle bekannt", sagte Zimmer. In Ladenburg habe es vor allem die Altstadt getroffen, so Kommandant Harald Lange. Er schätzt, dass in der ganzen Stadt rund 40 Prozent der Haushalte von der Panne betroffen waren.

Bereits gegen 7.40 Uhr habe man die Feuerwehr zu einem Trafohäuschen im Brenngässel gerufen, erzählte Lange. Beunruhigte Bürger hatten dort einen lauten Knall gehört. Als die Brandschützer eintrafen, war jedoch weder Rauch noch Feuer zu sehen. "Wir haben dann Bilder mit einer Wärmebildkamera gemacht, konnten darauf aber absolut nichts Auffälliges erkennen", sagte Lange. Um den Rest hätten sich dann die Mitarbeiter der Netze BW gekümmert.

Auf den Weihnachtsgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche hatte der Stromausfall keine Auswirkungen. Rechtzeitig zu Beginn der Zeremonie um 10 Uhr brannten dort wieder die Lichter.