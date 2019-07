Weinheim. (pol/mare) Am Dienstag kurz nach 15 Uhr gerieten auf einem Feld zwischen dem Segelflugplatz und der Autobahn A5 an der Straße "Waid" bei Mäharbeiten mehrere Strohballen in Brand. Das teilt die Polizei mit.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Feuerwehr musste bei den Löscharbeiten auch einen Bagger einsetzen und hatte den Brand gegen 15.45 Uhr unter Kontrolle. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dazu hat das Polizeirevier Weinheim übernommen.