Von Günther Grosch

Weinheim. Eine Viernheimerin war am Montagmorgen die Erste, die nach rund vierwöchiger Verspätung die Badesaison im städtischen Strandbad am Waidsee eröffnete. Normalerweise hätte das Bad seinen Betrieb bereits Anfang Mai aufgenommen. Das Coronavirus hatte jedoch auch das Strandbad in die Zwangspause geschickt, ehe die Stadt eine Wiedereröffnung unter Auflagen ankündigen konnte. Pünktlich um

9.01 Uhr scannte Cornelia Weigold, die seit 17 Jahren im Kassenhäuschen den Einlassdienst versieht, die Eintrittskarte von Sabrina Spitzl ab. Die Viernheimerin hat sich das Ticket zuvor per App geholt.

Schon vor gut einer Woche sei sie schon in St. Leon-Rot erstmals in diesem Jahr "auf Tauchgang", erzählte Spitzl. Auf die Eröffnung des Waidseebads habe sie aber schon allein wegen dessen Nähe zu ihrem Wohnort "sehnsüchtig" gewartet. Allerdings sei sie nicht zum Sonnenbaden gekommen, sondern "um endlich wieder mal ein paar Runden schwimmen zu können", so die Südhessin. Daran, dass sie zu diesem Zeitpunkt die Einzige und damit die "Queen vom Waidsee" sein würde, die bei weitgehend bedecktem Himmel in das 21,3 Grad warme Wasser eintauchte, habe sie gar nicht gedacht.

Betriebsleiter Markus Hester wusste Genaueres. Bis Sonntagabend hatten sich 36 "Premierenschwimmer" ein Online-Ticket gesichert. Für Dienstag waren es gerade einmal sechs, für Mittwoch sieben Schwimmfreunde. Was angesichts der derzeitigen Wettervorhersagen und verhaltenen morgendlichen Lufttemperatur von knapp 15 Grad nachvollziehbar ist.

Wie berichtet, kann die Online-Reservierung bis zu drei Tage im Voraus vorgenommen werden. Denn Anmeldung und Registrierung dienen dazu, eventuelle Infektionsketten im Nachhinein ermitteln zu können. Folglich erhält nur Zugang zum Gelände, wer mit der Dokumentation seiner Daten einverstanden ist. Die App verschafft der Stadt als Betreiberin des Strandbads aber auch einen Überblick darüber, wann die Höchstgrenze an Besuchern erreicht ist.

Das Maximum liegt bei 2500 Gästen. Angesichts von bis zu 7500 Menschen, die 2019 an hochsommerlichen Spitzentagen das Gelände bevölkerten, bedeutet dies für die Stadtkasse eine nicht unerhebliche Einbuße. "Die Verordnung kennt keine Ausnahmen", so Stadtsprecher Roland Kern. Vor der Kasse Wartende dürfen das Gelände erst betreten, wenn die festgesetzte Grenze durch das Verlassen anderer Gäste wieder unterschritten ist. Auch dies wird durch die App dokumentiert. Am Eingangsbereich, auf den Toiletten und in den Wartebereichen besteht Maskenpflicht, die 1,5-Meter-Abstandsregel gilt überall.

Am Eröffnungstag brauchten sich allerdings weder Hester noch die vor Ort tätigen Männer der "AZ-Security" zu sorgen. Gerade einmal 36 potenzielle Besucher hatten sich ein Ticket besorgt. Bis zum Nachmittag, als Gewitterwolken aufzogen, waren es knapp 20 Gäste.

Was auch den wachsamen Augen von Nazareno D’Avria die Arbeit erleichterte. Nazareno, ausgebildeter Rettungsschwimmer und Sanitäter, absolviert bei der DLRG als "Bufdi" derzeit ein soziales Jahr im Bundesfreiwilligendienst.

Nach gut einer halben Stunde und rund einem Kilometer zurückgelegter Strecke hat sich auch Sabrina Spitzl wieder umgezogen und das Gelände verlassen. Nicht ohne sich mit einem fröhlichen "Bis demnächst wieder!" auch von Claudia Stahl, der Leiterin des städtischen Amtes für "Dienstleistungen und Bäder" zu verabschieden.