Hirschberg. (ze/ans) Das Projekt Therapiezentrum und Drogeriemarkt im Großsachsener "Sterzwinkel" ist einen Schritt weiter. Denn mittlerweile hätten nämlich alle Miteigentümer des Areals südlich des Edeka-Marktes erklärt, dass sie sich einen Verkauf ihres Grundstücks vorstellen können, sagte Bürgermeister Manuel Just in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Daher zeigte er sich zuversichtlich, dass es zu einer Einigung zwischen den Grundstückseigentümern und dem Investor kommen kann. Angedacht ist der Bau eines zweigeschossigen Gebäudes mit einem Drogeriemarkt im Erdgeschoss und einem Gesundheitszentrum im Obergeschoss. Das Projekt an sich gibt es schon lange, doch es ging zuletzt nicht vorwärts, da ein Teil der Grundstücksmiteigentümer nicht zum Verkauf bereit war. Daher hatte der Gemeinderat in einer nicht-öffentlichen Sitzung im Dezember beschlossen, die Verwaltung damit zu beauftragen, einen Antrag beim Amtsgericht auf Teilungsversteigerung zu stellen, um die Eigentümergemeinschaft aufzuheben. Das Areal gehört zwölf Teileigentümern, darunter die Gemeinde. Das Verfahren wird laut Just nun ausgesetzt.