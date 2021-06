Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Leicht surrend fährt vor der staunenden RNZ-Redakteurin die Vorderseite des 30 Jahre alten weißen Fiat-Ducato nach unten, auch das Dach wird leicht angehoben. Pianist Jens Schlichting muss dafür einfach nur einen Hebel drücken. Zuvor hat er souverän das sechs Meter lange Gefährt aus seiner Einfahrt für das Foto auf die Straße manövriert. "Das kannte ich noch von meinem Zivildienst beim DRK, auch wenn die Fahrzeuge dort etwas kürzer waren", erzählt Schlichting schmunzelnd.

Dieses große Fahrzeug nun wird einem bestimmten Zweck dienen: Es soll Transportmittel für einen Flügel und Bühne in einem sein. Und das besondere Gefährt wird von Ende August bis Mitte September als "Piano-Mobil" mit "Cine-Magie" im süddeutschen Raum – von Hirschberg bis Freiburg – auf Tour gehen.

Jens Schlichting und sein "PianoMobil" Produktion: Reinhard Lask

Und das kam so: Pianist Schlichting gibt nicht nur in seiner Heimat Großsachsen Klavierkurse, sondern auch in Italien und tritt hier wie dort auch auf und begleitet Stummfilme mit seinen Improvisationen. Eine Herausforderung dabei ist immer die Organisation und der Transport eines Flügels. "Das kann einen Veranstalter schon allein mitunter 1000 Euro kosten", erzählt der Pianist. Daher hat er schon lange darüber nachgedacht, wie man dieses Problem lösen und ein geeignetes Transportmittel finden könnte.

Im März dieses Jahres informierte sich der Tastenkünstler, der wie andere auch von der Corona-Krise betroffen ist, über verschiedene Fördertöpfe. Dabei sprach ihn ein Programm an, das für Open-Air-Veranstaltungen gedacht ist. Bei der Förderung war allerdings Voraussetzung, dass es sich bei dem Projekt um keine reine Konzertveranstaltung handeln sollte. Also ging Schlichting auf die Suche und stieß auf Magier Christoph Demian. "Wir kannten uns vorher nicht, waren uns aber schnell sympathisch", erzählt der Großsachsener. Außerdem hat Demian eine Affinität zu Musik und Stummfilmen.

So stellten sie einen Förderantrag – und erhielten im Mai den positiven Bescheid. "Cine-Magie im Piano-Mobil" wird gefördert vom Fonds "Darstellende Künste e.V." im Rahmen des Programms "Take Part". Bis zu 23 000 Euro können die Künstler nun abrufen, gefördert werden anteilig verschiedene Bereiche wie die Anschaffung oder Ausstattung des Fahrzeugs, aber auch die Gagen.

Mit 5500 Euro war der Fiat, der zuletzt mit nur 22.000 bisher gefahrenen Kilometern in Bayern stand, zwar ein Schnäppchen, aber Schlichting geht davon aus, dass er noch einiges reinstecken muss. Denn aktuell ist das Gefährt, das ursprünglich als Verkaufsstand zugelassen wurde und schon mal eine Wasseraufbereitungsanlage beherbergt hat, zwar verkehrstauglich, aber innen noch im Rohzustand.

Der Pianist, der sich gern handwerklich betätigt, will auf dem Boden Holz verlegen, Leinwand und Vorhänge installieren, sodass richtiges "Bühnenfeeling" aufkommt. Auch licht- und tontechnisch wird das alte Gefährt für die Tour präpariert. Schlichting geht von einem guten akustischen Klang aus – "wie in einer Konzertmuschel" – und der kostbare Flügel ist durch das Dach geschützt. Neben Handwerklichem müssen sich Pianist und Magier auch Gedanken machen, wie sie Stummfilm, Musik und Zauberei miteinander verzahnen. "Wir haben da schon viele tolle Ideen", verrät Schlichting. Das Publikum soll in die Show miteinbezogen werden.

Magier und Pianist treten dabei nicht selbst als Veranstalter auf, sondern sind buchbar. Acht feste Zusagen für ihre Tour haben sie schon, es gibt aber auch noch freie Termine. Schlichting freut sich, auch aus lokalpatriotischen Gründen, besonders, dass es eine schnelle Zusage vom Olympia-Kino gab, sodass dessen Förderkreis und der Verein "Musik in Hirschberg", dem der Pianist vorsteht, gemeinsam zur Auftaktveranstaltung in seiner Heimat einladen können. Am 27. August macht das "Piano-Mobil" daher an der Markthalle Station. Aber auch Auftritte in Hemsbach und Ladenburg sind schon fest eingeplant.

Sicher ist ebenfalls, dass das Fahrzeug über das Projekt hinaus bei weiteren Auftritten Verwendung finden wird. Jetzt sucht der Pianist nur noch ein trockenes Plätzchen für sein 2,35 Meter hohes Gefährt: "Falls jemand damit etwas Kulturförderung betreiben möchte, würde ich mich freuen."

Info: Wer eine Veranstaltung mit "Cine-Magie im Piano-Mobil" planen möchte oder eine Unterstellmöglichkeit für das Fahrzeug hat, wendet sich an jens-schlichting@web.de.