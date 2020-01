Edingen-Neckarhausen. (mwg) Sie wollten sich Zeit verschaffen, jetzt könnte alles ganz schnell gehen, aber anders als erhofft: Im November hatte der Gemeinderat mehrheitlich dem Vorschlag von Bürgermeister Simon Michler zugestimmt, das "Markthaus" in Neckarhausen 2020 und 2021 mit jeweils maximal 25.000 Euro zu unterstützen. Der Einkaufsmarkt war von der Schieflage des Mannheimer Mutterkonzerns Markthaus gGmbH betroffen, Neckarhausen drohte den letzten Nahversorger zu verlieren. Der Gemeinderat wollte die zwei Jahre nutzen, um ein Konzept für einen Einkaufsmarkt auszuarbeiten. Im Gespräch ist auch ein Genossenschaftsladen.

Dann wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG Interesse hat, das Markthaus zu übernehmen. Sollte das gelingen, könnte es das Ende des Neckarhäuser Markts bedeuten. Denn im Fokus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG steht klar Mannheim, dementsprechend soll auch der Schwerpunkt auf der Sicherung der Mannheimer Aktivitäten des Markthauses liegen.

Man sei zwar derzeit am ganzen Paket der Insolvenzmasse interessiert, sagte GBG-Pressesprecher Heiko Brohm am Freitag auf RNZ-Nachfrage, und habe nicht vor, direkt etwas abzustoßen. Zum Neckarhäuser Einkaufsmarkt sagte er aber auch: "Die Frage ist, ob es auf Dauer funktioniert."

Geplant ist, dass das Markthaus in das GBG-Tochterunternehmen Servicehaus GmbH integriert wird, zu der auch die Chance gGmbH gehört. Diese bietet Mietern der GBG zum Beispiel Unterstützung im Haushalt und bei Renovierungsarbeiten. Die gemeinnützige Markthaus gGmbH betreibt neben fünf Supermärkten auch ein Second-Hand-Kaufhaus. Eine Übernahme passe daher zur Strategie der GBG, den Mietern auch über den Wohnraum hinaus Leistungen anzubieten, heißt es in einer Pressemeldung des Unternehmens.

Doch nicht nur der Standort, sondern auch Größe und Geld sind ein Problem des Neckarhäuser Markthauses: "Neckarhausen ist bei weitem der kleinste Standort mit dem geringsten Umsatz", sagte Insolvenzverwalter Thomas Oberle von der Kanzlei Schilling, Zutt & Anschütz bereits vor einigen Monaten, als die Unabhängige Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) zu einem Vor-Ort-Termin zum Markthaus eingeladen hatte. Auf 134 Quadratmetern arbeiten drei Vollzeitkräfte und ein Azubi.

Der GBG sind die Umsatzzahlen bekannt. Bevor das Unternehmen Interesse am Markthaus in Aussicht gestellt hat, habe man die Bücher einsehen können, sagte Brohm. "Aber manches wird sich im Nachhinein noch zeigen, etwa, wie man mit einzelnen Teilen umgeht." Die Entscheidung über den Fortgang der Gespräche mit der GBG liegt jetzt beim Insolvenzverwalter und den Gläubigern. Brohm rechnet damit, dass es spätestens Ende Januar neue Informationen gibt. Übernimmt die GBG das Markthaus, beginnen die Gespräche für Edingen-Neckarhausen mit dem neuen Eigentümer. "Wir hoffen, dass dann auch der Markt in Neckarhausen gehalten wird", sagt Thea-Patricia Arras von der Stabstelle des Bürgermeisters. "Aber wir haben es nicht in der Hand."

Sollte der Einkaufsmarkt in den kommenden Monaten abgestoßen werden und vor dem Ende stehen, verliert die Gemeinde damit nicht ihre 25.000 Euro, die 2020 als Unterstützung vorgesehen sind. Das Geld soll ohnehin erst zum Ende des Jahres ausgezahlt werden und nur, wenn der Markt weiter Verluste einfährt.