An der Hertzstraße, also zwischen RNV-Linie und Anglerteichen, entsteht das neue Büro- und Betriebsgebäude der Stadtwerke Weinheim (SWW). Foto: Kreutzer

Von Stefan Kern

Weinheim. Der Mann schaut zufrieden aus. Nachdem der Baustart bereits am 6. August 2018 erfolgt war, stand nun endlich das Richtfest für das neue Büro- und Betriebsgebäude der Stadtwerke Weinheim (SWW) an. Dazwischen, so der Geschäftsführer Peter Krämer, galt es angesichts des schlechten Baugrundes, einige Hürden zu nehmen. Doch diese lägen nun hinter den SWW, und das 3,6 Millionen Euro teure Bauprojekt sei auf Kurs.

Bereits Ende des Jahres soll das neue Gebäude bezugsfertig sein. Es stellt dann einen zentralen Baustein in der Energieversorgung der Zweiburgenstadt dar. Mit diesem Bau, so Krämer kürzlich im Verlauf des Richtfests, seien die Stadtwerke für die Herausforderungen der Zukunft rund um Klimawandel und Energiewende gut aufgestellt.

Das neue Gebäude mit rund 1700 Quadratmetern und Platz für 50 Mitarbeiter wird dem Energieunternehmen in den Augen Krämers einen beachtlichen Effizienzschub versetzen. Ein stabiles Energie- und Wasserversorgungsnetz erfordere auch eine stabile Infrastruktur. Und genau diesem Erfordernis werde man mit diesem Bau gerecht. Hier, gegenüber dem Materiallager, werde vor allem technische Kompetenz gebündelt.

Krämer hofft darauf, dass die Stadtwerkmitarbeiter so ihre Aufgaben schneller und flexibler angehen können. Dafür erhalten die Mitarbeiter hier ein zeitgemäßes, logistisch ausgereiftes und digital vernetztes Arbeitsumfeld. Für Letzteres werde eigens ein Glasfasernetz aufgebaut. Sichtlich stolz ist Krämer auch auf die Brennstoffzelle zur eigenen Strom- und Wärmeversorgung.

Dabei wird aus Wasserstoff und Sauerstoff mittels einer sogenannten kalten Verbrennung an einer Membran Strom und Wärme erzeugt. Als Abgas entsteht nur Wasserdampf. Damit seien die Stadtwerke Weinheim auf der Höhe der Zeit, konstatierten Krämer und Architekt Roland Träger. Dazu gehören für Letzteren auch die 30 Bohrpfähle, die dem Gebäude auf dem schlechten Baugrund Halt geben.

Der Untergrund habe die Arbeiten nicht gerade erleichtert. Alte Kanäle mit Durchmessern deutlich über einem Meter und frühere Fundamente verzögerten das Projekt spürbar. Doch das sei nun Vergangenheit, das Gebäude könne seine Funktion bald ausfüllen. Diese beschrieb Krämer in seiner Rede zum Richtfest anhand eines Bildes von einem Energieversorgungssystem als lebendem Organismus. Die zentrale Stromübernahme an der Hertzstraße ist in diesem Bild die Aorta (Hauptschlagader). Und der neue Standort ist die Heimat der weißen Blutkörperchen, die das Netzwerk laufend überwachen und gegebenenfalls als Reparaturtrupp eingreifen.

Der Hauptsitz im Breitwieserweg bleibt als Anlaufstelle für Kunden rund um Energiefragen übrigens erhalten. Auch die Mitarbeiter der Verwaltung bleiben an diesem Standort. Vom neu geschaffenen Platz in der Hertzstraße profitieren neben der Technik vor allem der IT-Bereich und die wachsende kaufmännische Abteilung. Dabei wurde wirtschaftlich weit in die Zukunft gedacht.

Denn das zweite Obergeschoss ist als Reservefläche geplant. Vorerst werde diese Fläche vermietet. "Noch suchen wir einen Interessenten", so Krämer. Aber er ist zuversichtlich, dass man einen Mieter finden werde. Und so machte sich hier nach dem Richtspruch von Stefan Wesch von der Rohbaufirma "Innocon" entspannte Stimmung breit. Die Zukunft, so der Tenor, könne kommen.