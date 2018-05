Stadtmarketing-Chefin Maria Zimmermann (im Vordergrund) hatte gestern ein neues VRN-Nextbike-Leihrad mit in den Schlosshof gebracht. Sie und viele weitere "Multiplikatoren" wollen jetzt für die Teilnahme am "Stadtradeln" werben. Foto: Dorn

Weinheim. (RNZ) Auf die Räder, fertig, los! Zum ersten Mal beteiligt sich Weinheim in diesem Jahr an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln". Dabei können sich Menschen, die in Weinheim wohnen, arbeiten oder in einem Verein Mitglied sind, für sich und für ihre Kommune in einem Zeitraum von drei Wochen Kilometer sammeln, die sie mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Die Leistungen werden online in einen "Radelkalender" eingetragen.

Für Weinheim ist der Zeitraum - wie in allen 22 teilnehmenden Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises - vom Samstag, 9. ,bis Freitag, 29. Juni. In diesen drei Wochen zählt jeder Kilometer, der Autofahren und damit Kohlendioxid-Ausstoß verhindert. In diesem Zeitraum wird es in der Stadt weitere Aktionen geben, die auf die Vorzüge des Radelns hinweisen.

Im Rathaus laufen die Fäden der Organisation bei Roland Kern im Amt für Touristik, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur zusammen. Der Pressesprecher hat Akteure zusammengetrommelt, die eine Affinität zum Rad und zum Radfahren haben: Das Energieteam der Stadt mit Bürgermeister Torsten Fetzner an der Spitze, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC, den Geopark-Vor-Ort-Begleiter Holger Eichhorn, die Vereine mit Fahrradabteilungen, den Jugendgemeinderat, Mitglieder des Gemeinderates, Umweltberater Roland Robra, die Verkehrswacht und andere.

Am gestrigen Freitag trafen sich die "Stadtradler" zu einer ersten Abstimmung der Aktionen am Rathaus: selbstverständlich mit Fahrrad. Sie sollen nun Multiplikatoren sein.

Die Stadt wird in den nächsten Wochen noch vermehrt um Unterstützung bei Schulklassen, Vereinen und Firmen werben, damit die Zahl der Beteiligten möglichst hoch ist. Die Teilnehmer bilden Gruppen, die kreis- und bundesweit an einem Wettbewerb teilnehmen. Für Schulklassen und Vereine lobt die Stadt eigene Preise aus. Die Anmeldung und Kilometerzählung erfolgt online auf www.stadtradeln.de oder auf einer App (I-Phone und Android) gleichen Namens.

Dort können sich Teilnehmer registrieren, Mitglied einer Gruppe werden oder eine neue Gruppe gründen. Im Verlauf der dreiwöchigen Aktion trägt jeder Teilnehmer dort auch online seine Radkilometer ein und kann den Verlauf und sein persönliches Abschneiden verfolgen, ebenso den Wert der Abgase, die er eingespart oder vermieden hat. Auch "Pedalecs" werten gewertet. Für Kommunalparlamente ist übrigens eine eigene Wertung vorgesehen.

In den drei Wochen des "Stadtradelns" will die Stadt aber auch ganz generell ein Augenmerk auf umwelt- und klimafreundliche Stadtmobilität lenken. Die Akteure haben bereits Aktionen wie Radtouren gebündelt; sie werden in einem Flyer beworben. Auch die Vintage-Radtour Velowino am 16. Juni ist Teil der Kampagne. "Weitere Aktionen und Projekte sind erwünscht", appelliert Roland Kern. Er verweist auf kreative Beispiele aus anderen Kommunen, in denen es schon eine Spendenfahrt für einen guten Zweck gab oder auch einen Fahrrad-Lieferdienst der Einzelhändler: "Die Aktion ist für alles offen."

2018 gehen bundesweit bislang mehr als 740 Kommunen beim Stadtradeln an den Start. Die Zahl der Teilnehmer hat sich jetzt von Jahr zu Jahr erhöht. Kreisweit wird das Stadtradeln unter radelnder Beteiligung von Weinheims OB Heiner Bernhard am 9. Juni beim Walldorfer Spargelmarkt eröffnet. Wer mitfahren will, kann sich um 12 Uhr am dortigen Bahnhof oder um 13 Uhr in der Nähe des Marktes einfinden.

In Weinheim findet im September, wenn alle Kilometer zusammengezählt sind, im Rahmen des Weinheimer Herbstes am Sonntag, 9. September, auf der Dürreplatz-Bühne die kreisweite Abschlussveranstaltung mit den den wichtigsten Siegerehrungen statt. Dann ist auch eine Radmeile auf der Dürrestraße geplant.

Info: Anmeldungen sind ab sofort möglich: www.stadtradeln.de/weinheim. Infos auch bei Roland Kern im Amt für Touristik, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur unter r.kern@weinheim.de